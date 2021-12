Google n’augmentera pas le salaire de ses employés malgré l’augmentation de ses revenus

11/12/2021 à 16:02 CET

Google a déclaré mardi aux employés lors d’une réunion virtuelle qu’il n’ajusterait pas les salaires des travailleurs en fonction de l’inflation. En d’autres termes, les employés de Google gagneront moins, alors même que l’entreprise a prospéré, réalisant des bénéfices records pendant cinq trimestres consécutifs.

Le PDG de la société Sundar Pichai a répondu à une question que se posaient ses collaborateurs sur la montée de l’inflation dans le pays et la décision de certaines entreprises de pallier ces difficultés par des augmentations de salaire proportionnelles à l’augmentation de la durée de vie.

Le vice-président en charge de ces questions, Frank Wagner, a répondu que : « Comme je l’ai mentionné précédemment lors d’autres réunions, lorsque nous constatons une augmentation de l’inflation des prix, nous constatons également une augmentation du coût de la main-d’œuvre ou du taux de rémunération du marché. « , et que » cela a augmenté plus que dans un passé récent et nos budgets de rémunération l’ont reflété. «

Google a montré sa volonté d’ajuster les rémunérations liées aux réalités de la pandémie : baisser les salaires des travailleurs qui ont choisi de rester dans des endroits à moindre coût de la vie. Dans certains cas, ces réductions de salaire ont été estimées à 25 %.