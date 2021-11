Google ne peut tout simplement pas arrêter d’ajouter de nouveaux widgets à Android 12, et nous ne pourrions pas être plus heureux

Les souvenirs dans les photos et les suggestions de fichiers Drive sont ses derniers ajouts

Google a fait grand cas des widgets lorsque Android 12 est finalement arrivé sur les appareils Pixel la semaine dernière. Certains d’entre eux sont arrivés pendant la version bêta de cet été, mais il y en a quelques-uns que nous n’avons vus que dans les aperçus et les supports marketing. Parfaitement synchronisés avec le lancement du Pixel 6 d’aujourd’hui, quelques nouveaux widgets Material You sont désormais disponibles pour les appareils Android 12.

Le premier est un nouveau widget Souvenirs pour Google Photos, quelque chose que nous avons aperçu pour la première fois dans l’aperçu de la semaine dernière. Bien que le lien avec les photos soit assez évident, il était difficile de dire précisément ce que cela apportait à l’écran d’accueil. Eh bien, ne vous demandez plus – quelle que soit la forme que vous sélectionnez, le widget Souvenirs apporte toutes ces collections de l’application directement sur votre téléphone. Avec des cercles, des carrés, des rectangles et même des X parmi lesquels choisir, toutes ces photos de famille et ces diaporamas de vacances peuvent vivre en dehors de l’application.

Le deuxième widget est peut-être un peu plus spécialisé, mais il n’en est pas moins utile. Un nouvel outil « Fichiers suggérés » arrive sur Google Drive, ce qui facilite plus que jamais la localisation de vos téléchargements et documents récents. Ce widget n’est pas celui en forme de X que nous avons vu en septembre ; au lieu de cela, il s’agit d’une liste de fichiers consultable, avec des liens vers un contenu spécifique.

Comme les autres widgets récents de Google, celui-ci est entièrement compatible avec Material You, synchronisant les couleurs actuellement affichées en arrière-plan. Il existe également un raccourci pour télécharger de nouveaux fichiers directement sur votre stockage en nuage, ce qui peut s’avérer utile assez souvent, en fonction de votre flux de travail.

Ces deux widgets devraient arriver aux utilisateurs à partir d’aujourd’hui, ainsi que le reste des raccourcis que Google a taquinés au cours des deux derniers mois. Celles-ci semblent être des mises à jour côté serveur, cela peut donc prendre quelques jours pour apparaître pour tout le monde.

