Le grand drame de notre époque est de se souvenir des utilisateurs et des mots de passe des applications, mais depuis Google, ils veulent que nous laissions ce problème derrière nous de la manière la plus simple possible.

Combien de fois avons-nous essayé d’accéder à cette application que nous utilisons à peine et nous avons découvert qu’elle n’a pas enregistré nos informations d’identification. Et, bien sûr, vous ne vous souvenez pas du nom d’utilisateur ou du mot de passe.

Cela a été en partie résolu avec les navigateurs modernes, qui ont introduit une section spécifique où stocker les utilisateurs et les mots de passe de chaque page Web et service. Mais Google (qui a construit un Time Crystal) a voulu aller plus loin dans la bonne direction.

La société de Sundar Pichai a révélé que vous combinez plusieurs de vos outils de connexion et API dans un seul kit de développement logiciel (SDK) que les développeurs peuvent intégrer à leurs sites Web.

Les API Google Identifier Services incluront une nouveauté appelée One Tap, un service d’authentification à une touche.

L’objectif de One Tap est faciliter et accéder aux sites Web à la fois sur les smartphones et les ordinateurs, via le compte Google en un seul clic, en travaillant pour inclure cette option dans le plus grand nombre de clients de bureau, de pages Web et d’applications sans avoir à être redirigé vers des services externes.

Cette nouvelle façon de s’inscrire vous permettra de ne pas avoir à toujours vous souvenir du nom d’utilisateur et du mot de passe de chaque site Web que nous visitons.

Bien que la grande nouveauté soit le One Tap, Google s’est efforcé d’améliorer la connexion classique avec Google, affichant désormais les détails de l’utilisateur (comme le nom et la photo de profil) pour faciliter la reconnaissance du compte que nous utilisons à tout moment.

Avec ces nouvelles, la société appartenant à Alphabet continue de s’efforcer de protéger nos identifiants sur Internet, même si cela signifie qu’ils ont tous nos codes d’accès en leur possession. Celui qui veut quelque chose, quelque chose lui coûte, c’est ce qu’on dit.