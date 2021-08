Google ne voulait pas de sideloading pour Fortnite sur Android

TL;DR

De nouveaux documents judiciaires révèlent les tentatives de Google pour empêcher Fortnite pour Android de ne pas atterrir sur le Play Store. Apparemment, Google a qualifié le chargement latéral d’expérience « horrible » et « abyssale ». Google aurait également lancé l’idée d’acheter tout ou partie d’Epic Games.

Les batailles judiciaires en cours entre Epic Games – qui possède Fortnite – et Google et Apple continuent de nous donner des informations juteuses sur les coulisses. Aujourd’hui, nous avons eu un aperçu d’encore plus de drames entre Epic et Google (via The Verge).

Selon les documents, Google a tenté de dissuader Epic d’autoriser les téléchargements latéraux de Fortnite pour Android. Tout d’abord, il a proposé à Epic une “offre spéciale” pour amener Fortnite sur le Google Play Store. Vraisemblablement, cet accord aurait réduit la commission de 30 % de Google sur les ventes d’applications, ce qui est la principale raison pour laquelle Epic ne voulait pas de Fortnite sur le Play Store.

Google aurait également tenté de décrire le chargement latéral comme une expérience « horrible » et « abyssale » pour les utilisateurs. Un représentant de Google a déclaré qu’il fallait “plus de 15 étapes” pour charger une application (le chargement latéral consiste à installer une application Android en dehors du Play Store).

Ironiquement, Google essayant de dissuader Epic d’autoriser les chargements latéraux de Fortnite pour Android est une énorme aubaine pour le cas d’Epic. Epic essaie de faire valoir devant le tribunal que le Play Store (et, dans un autre cas, l’App Store d’Apple) est un monopole de facto. Epic soutient que Google rend délibérément difficile pour les éditeurs de réussir en dehors du Play Store, même si cela est possible. En tant que tel, Google essayant de décrire le chargement latéral comme une mauvaise expérience ne fait que renforcer l’argument d’Epic.

Plus intéressant encore, Epic allègue que Google a déjà pensé à acheter une partie ou la totalité d’Epic. Cela semble avoir été une discussion interne au sein de Google qui n’a jamais atteint Epic (c’est-à-dire que Google n’a jamais approché la société avec des offres).

Qui sait quelles autres nouvelles informations nous tirerons de ces affaires judiciaires en cours avant qu’elles ne soient terminées.