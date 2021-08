Google ne vous permettra plus de vous connecter à Gmail, à d’autres applications à partir du 27 septembre sur ces téléphones Android

Ne pas mettre à jour l’interface Android peut affecter les connexions Google au niveau de l’application sur le téléphone (. Image)

Google cessera de prendre en charge les connexions sur les téléphones Android fonctionnant sur la version 2.3.7 ou inférieure à partir du 27 septembre, a indiqué un e-mail envoyé par Google. Le fournisseur de services de messagerie demande en outre aux utilisateurs de mettre à jour leur version Android vers 3.0 Honeycomb pour continuer à utiliser les applications Google même après le 27 septembre. Ne pas mettre à jour l’interface Android peut affecter les connexions au niveau de l’application sur les téléphones, mais on peut continuer à utiliser les services Google comme recherche, courrier, Google Drive, YouTube à l’aide de navigateurs Web sur le téléphone.

Google prend cette mesure pour protéger les données des utilisateurs et maintenir la sécurité du compte. L’e-mail a été envoyé aux quelques utilisateurs restants d’anciennes versions d’Android qui sont susceptibles d’être impactés par le changement. À compter du 27 septembre, les utilisateurs exécutant Android 2.3.7 ou une version antérieure recevront une fenêtre contextuelle « erreur de nom d’utilisateur ou de mot de passe » chaque fois qu’ils essaieront de se connecter à leurs comptes Google. L’e-mail est une invite pour les utilisateurs encore sur un logiciel archaïque à mettre à jour ou à changer de téléphone.

Même si les utilisateurs essaient d’ajouter ou de créer un nouveau compte Google ou d’effectuer une réinitialisation d’usine et de se reconnecter, ils continueront à recevoir le même message d’erreur. Les anciennes versions des utilisateurs d’Android recevront une erreur s’ils tentent de modifier le mot de passe de leur compte Google qui déconnecte les utilisateurs de tous les appareils et essaie de se reconnecter. L’erreur de nom d’utilisateur et de mot de passe continuera de s’afficher même s’ils désinstallent l’application et la téléchargent à nouveau. Ces utilisateurs ne peuvent en aucun cas continuer à utiliser l’application basée sur Google sur leur ancienne version de téléphones Android.

Cela ne laisse aux utilisateurs aucune autre option que de rechercher des options alternatives telles que la mise à jour des appareils, le changement de téléphone ou l’utilisation d’un compte à partir d’un navigateur Web pour continuer à utiliser les applications et les services Google.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.