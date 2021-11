Google Nest Cam avec examen des projecteurs : bonne caméra de sécurité, conception maladroite

Si vous envisagez d’installer une caméra de sécurité extérieure chez vous, une caméra projecteur est la meilleure option. Vous obtenez des lumières et une caméra dans une seule unité pour capturer toute l’action et vous n’avez pas à vous soucier de charger des batteries ou de percer des trous dans vos murs pour les câbles d’alimentation – une caméra de projecteur peut aller partout où vous avez un éclairage extérieur existant. C’est un appareil domestique intelligent gagnant-gagnant. Les seuls inconvénients sont un prix initial élevé et une installation plus complexe.

Malheureusement, la nouvelle Google Nest Cam avec projecteur (280 $) ne résout aucun de ces problèmes, étant l’une des caméras de projecteur les plus chères et ayant le processus de conception et d’installation le plus étrange. Mais, malgré ces défauts, c’est une excellente caméra projecteur et présente plusieurs avantages par rapport à la concurrence – qui se multiplie.

Ces avantages incluent une batterie de secours intégrée en cas de panne de courant, une détection de mouvement intelligente pour que les projecteurs ne s’éteignent pas toujours lorsqu’un papillon passe et un traitement sur l’appareil qui se traduit par des alertes beaucoup plus rapides – crucial pour une sécurité caméra.

Note de Verge 7,5 sur 10

Bon produit

Belles lumières vives avec de bonnes commandes Alertes intelligentes rapides et gratuites Performances fiables Option d’enregistrement 24h/24 et 7j/7 ($) Batterie de secours intégrée

Mauvaises choses

Qualité d’image inférieure à celle des précédentes Nest Cams Abonnement nécessaire pour une utilisation en toute sécurité Pas de sirène ou d’alertes sonores utiles Mauvaise mise en œuvre de l’application Conçu pour une installation horizontale uniquement

La Nest Cam avec projecteur est fonctionnellement une Google Nest Cam (intérieure/extérieure) attachée magnétiquement à deux lumières puissantes produisant 2 400 lumens et à détection de mouvement. Il a toutes les mêmes spécifications de caméra : vidéo HD 1080p avec vision nocturne, champ de vision diagonal de 130 degrés, audio bidirectionnel, résistance aux intempéries IP54 et batterie intégrée.

Il peut également enregistrer gratuitement jusqu’à trois heures de clips vidéo basés sur des événements et propose des alertes intelligentes gratuites pour les mouvements, les personnes, les véhicules et les animaux.

Les spécifications sont comparables à celles de la concurrence, bien qu’il s’agisse du champ de vision le plus étroit de 10 degrés. Ring offre 140 degrés dans sa Floodlight Cam Plus (180 $), et l’option 300 $ d’Eufy a une caméra rotative à 360 degrés et une vidéo 2K, qui est la même résolution qu’Arlo propose dans sa batterie Flood Cam Pro 3 (250 $) qui peut être alimentée avec un adaptateur secteur. La nouvelle Wyze Floodlight Cam a l’option de deux caméras, vous pouvez donc observer deux angles de plus de 130 degrés chacun.

La Nest Cam avec projecteur est la même caméra que la Google Nest Cam.

Il se fixe magnétiquement et est ensuite câblé via un câble magnétique court.

Une sirène est la seule fonctionnalité manquante sur la Nest Cam que l’on trouve sur tous les concurrents. Si vous payez pour Nest Aware, vous avez la possibilité d’appeler le 911 directement depuis l’application, mais l’absence d’une alarme puissante pour effrayer un intrus potentiel est une grosse omission ici. De plus, Eufy et Wyze ont l’option de stockage embarqué, vous n’avez donc pas besoin de payer pour un abonnement cloud pour visionner la vidéo enregistrée.

Avec la Google Nest Cam, un abonnement Nest Aware (à partir de 6 $ par mois) est essentiel si vous prévoyez d’utiliser cette caméra comme dispositif de sécurité. Alors que vous obtenez gratuitement trois heures d’enregistrements déclenchés par des événements, cela ne fera pas grand-chose s’il y a quelqu’un qui rampe autour de votre propriété à 1 heure du matin mais que vous ne voyez l’alerte qu’à votre réveil à 6 heures du matin.

Un abonnement ajoute 30 ou 60 jours d’enregistrements basés sur des événements, un enregistrement continu 24h/24 et 7j/7, l’excellente fonction Visages familiers et des alertes sonores, mais uniquement pour les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée, ce qui est moins utile pour une caméra extérieure. Les alertes « aboiements de chien » et « personnes qui parlent » me manquent sur les anciennes caméras Nest IQ.

La Google Nest Cam est conçue pour être installée sur un mur plutôt que sous un avant-toit. Mais même avec cette configuration un peu étrange, cela fonctionnait bien comme caméra de sécurité.

Mon collègue Dan Seifert a passé en revue la Google Nest Cam, et ses réflexions s’appliquent ici – c’est un bon appareil photo avec une qualité vidéo décente. Pourtant, ce n’est pas aussi génial que l’étaient les caméras Nest IQ, dont les capteurs 4K et le zoom numérique plus long permettaient de se concentrer plus facilement sur des détails tels qu’un badge ou une plaque d’immatriculation. La caméra ne peut pas non plus effectuer automatiquement un zoom et un panoramique comme ses prédécesseurs (et l’Arlo peut le faire), une fonction pratique pour une caméra de sécurité extérieure car elle peut suivre quelqu’un plus loin dans votre propriété.

Les images de jour sont assez bonnes pour identifier les personnes, mais si vous zoomez, elles sont rapidement pixelisées.

Mais lorsqu’elle est associée aux projecteurs, la Google Nest Cam obtient une image plus claire la nuit – les lumens ajoutés permettant une vision nocturne en couleur. Bien que cela n’aide pas à la distance, cela fournit plus de détails.

Google a également bien implémenté le contrôle de l’éclairage, vous donnant autant de contrôle sur les projecteurs qu’avec n’importe quel autre éclairage intelligent. Vous pouvez les activer et les désactiver et les atténuer ou les éclaircir avec la commande vocale ou dans l’application Google Home. Vous pouvez également les ajouter à une routine, afin qu’ils puissent s’allumer lorsque vous partez et s’éteindre lorsque vous arrivez à la maison.

Ce sont des lumières de sécurité, cependant, donc même sur le réglage le plus sombre, elles sont toujours lumineuses, et je ne prévois pas de les utiliser comme éclairage d’accent extérieur.

Les séquences nocturnes sont nettes et claires (jusqu’à 20 pieds) et lorsque les projecteurs s’allument (déclenchés par la détection de personnes dans ce clip), vous obtenez des couleurs complètes.

Il y a aussi beaucoup de contrôle pour décider ce qui déclenche les lumières et quand. Vous pouvez choisir un ou plusieurs parmi le mouvement, la visualisation en direct et tout événement de caméra (tels que des personnes, des animaux, des véhicules) pour activer les lumières la nuit, et il existe quatre options de détection de la lumière du jour pour déterminer à quel point il doit faire noir avant qu’elles n’arrivent. au. Il existe également un paramètre pour la durée pendant laquelle les lumières restent allumées une fois activées, de 10 secondes à cinq minutes. Dans l’application Home, vous pouvez également les allumer ou les éteindre comme des lumières ordinaires, sans délai d’attente.

Ces options réduisent considérablement la fréquence à laquelle j’éclaire le côté de ma maison où j’ai placé la caméra. Je l’ai configuré pour ne s’allumer que lorsqu’il a vu une personne et j’ai créé une zone d’activité pour couper le chemin de mes voisins, qui est adjacent au mien. Par rapport à la Ring Floodlight Camera installée de l’autre côté de ma maison (qui dispose également d’une détection de personne), elle s’est allumée beaucoup moins fréquemment.

Les deux projecteurs de la Nest Cam sont contrôlés dans l’application Google Home de la même manière que les autres options d’éclairage intelligent.

La possibilité de créer des zones d’activité associées à des alertes de mouvement intelligentes empêche les projecteurs de s’activer trop souvent.

J’ai deux problèmes principaux avec cet appareil photo : l’application Google Home et le design. Je vais commencer par l’application. L’application Home fait bien certaines choses, y compris le contrôle de l’éclairage, et c’est formidable que le projecteur soit configuré comme n’importe quelle autre lumière dans l’application. Mais ce n’est pas bon pour visualiser ou gérer les caméras de sécurité ; en particulier, la vue chronologique est maladroite et le chemin vers la visualisation des événements est compliqué (bien que j’aime les mini-GIF que vous obtenez lorsque vous atterrissez finalement sur la page Historique complet). L’ancienne application Nest est bien meilleure, mais Google s’en éloigne et, frustrant, vous ne pouvez utiliser cette caméra Nest que dans l’application Google.

Par exemple, il n’y a pas de commandes pour les projecteurs dans la partie caméra de l’application. Vous pouvez choisir ce qui les active dans les paramètres de l’appareil photo, mais vous ne pouvez pas régler la luminosité, les activer ou les désactiver, ni les atténuer. Au lieu de cela, vous devez accéder à la page de contrôle principale de Google Home – à environ six clics – pour faire tout cela. Cela ressemble à un oubli et constitue une expérience utilisateur frustrante.

Quant au design, Google a trop réfléchi à celui-ci. Une caméra projecteur est un concept simple : des lumières avec une caméra au milieu. La plupart de ceux sur le marché aujourd’hui se ressemblent remarquablement, mais la Nest Cam avec projecteur a une base de près d’un pied de long. Cela signifie que si vous installez sur le côté de votre maison sur un mur, la caméra s’étend vers l’extérieur plus loin que les autres, ce qui donne au capteur de mouvement situé en dessous et à la caméra elle-même une meilleure vue. Mais si vous l’installez sous un avant-toit – là où se trouve tout mon câblage de projecteur existant (et je ne suis pas le seul ici) – vous vous retrouvez avec un appareil très long et disgracieux qui pend sur le côté de votre maison.

Une conception maladroite rend la Google Nest Cam difficile pour une installation sous l’avant-toit.

L’installation du projecteur était également délicate, principalement à cause de ce positionnement maladroit. La fixation du câblage était similaire à n’importe quel dispositif de projecteur ; vous devez le câbler au câblage électrique de votre maison à l’aide d’une boîte de jonction extérieure standard (et si vous n’êtes pas à l’aise avec le câblage, en particulier lorsque vous êtes au sommet d’une échelle, je vous recommande fortement de payer un professionnel pour l’installer – Nest propose cela pour 179 $).

Le problème est venu d’obtenir le bon angle pour la caméra. Parce que nous avons dû l’installer essentiellement à l’envers, le fil très court qui relie la Google Nest Cam aux projecteurs laissait peu de place à la maniabilité. Je ne pouvais pas l’incliner assez haut pour capturer toute la zone que je voulais.

Heureusement, les lumières elles-mêmes ont beaucoup plus de flexibilité, et vous pouvez les faire pivoter complètement d’avant en arrière et les positionner facilement pour projeter la lumière où vous le souhaitez et non dans la fenêtre de vos voisins.

Mis à part la conception maladroite, la Google Nest Cam avec projecteur a très bien fonctionné lors de mes tests. Les lumières répondent avec précision aux différents événements de mouvement – ne s’allument que pour les personnes, les animaux ou les mouvements lorsque ceux-ci ont été sélectionnés.

Le câble d’alimentation, le capteur de mouvement et le microphone visibles ici sont conçus pour passer sous la caméra, mais lorsqu’ils sont montés sous un avant-toit, ils reposent sur le côté. Le câble d’alimentation empêche également la caméra d’être positionnée plus haut sur le support magnétique.

Les lumières ont également répondu instantanément aux événements de mouvement généraux, car elles utilisent le capteur de mouvement du projecteur. Les activations de mouvement intelligent (pour les personnes et les animaux) dépendent du fait que la caméra voit la personne ou l’animal en premier, elles ont donc pris une seconde ou deux de plus.

Les alertes sont également arrivées sur mon iPhone 13 beaucoup plus rapidement que celles de la caméra Ring Floodlight que je teste également, probablement en raison du traitement de Nest sur l’appareil. Cependant, la fonction Visages familiers de Nest a encore besoin de travail, me disant qu’à un moment donné, elle m’avait repéré à l’extérieur, alors qu’il s’agissait en fait de la technologie Comcast plutôt robuste qui travaillait avec mes connexions.

Si vous êtes investi dans l’écosystème Google Home, la Google Nest Cam avec projecteur est votre meilleure option si vous avez le câblage en place. C’est un meilleur choix que la Nest Cam à batterie et l’Arlo Floodlight Pro 3, la seule autre caméra avec projecteur entièrement intégrée à l’application Google Home (où vous pouvez visionner des séquences dans l’application et sur un écran intelligent Nest). L’Arlo a un prix similaire et peut être installé sans fil si cela pose un problème, mais l’éclairage n’est pas aussi flexible.

Aucune des nouvelles Nest Cam, qui comprennent une caméra à batterie intérieure/extérieure, une caméra filaire intérieure et une caméra de sonnette, ne fonctionne avec un autre écosystème intelligent. Donc, si vous utilisez une maison intelligente Amazon Alexa ou Apple HomeKit, vous devriez regarder la caméra extérieure intelligente de Ring, Eufy, Arlo ou Netatmo. Tout cela fonctionne avec Alexa, et Netatmo et Arlo fonctionnent également avec HomeKit.

Photographie de Jennifer Pattison Tuohy / The Verge