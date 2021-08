Google Nest Cam et Nest Doorbell, la caméra et l’interphone vidéo de Google désormais sans fil grâce à sa batterie | La technologie

in

Google présente ses nouveaux appareils de surveillance : Google Nest Cam et Nest Doorbell. Le premier est une caméra et le second est un interphone vidéo, la principale nouveauté des deux est qu’ils fonctionnent désormais à l’aide d’une batterie.

Il y a moins d’un jour, la boutique Google présentait au monde entier ses nouveautés de la famille Google Nest. De nombreux utilisateurs pensaient que ces équipes auraient été divulguées bien avant leur présentation officielle.

En fait, les dates envisagées étaient plus proches du quatrième trimestre de l’année que du jour de son annonce officielle. Et, est-ce que Google n’a pas voulu générer d’attente et a a officiellement lancé ses nouveaux produits aujourd’hui.

Le premier appareil est une caméra de sécurité appelée Nest Cam et le second est un interphone vidéo appelé Nest Doorbell. Les deux appareils arrivent à renouveler les générations passées. La principale différence par rapport à ce que Google avait dans son catalogue est l’approvisionnement en énergie.

La Nest Cam et la Nest Doorbell sont toutes deux alimentées par une batterie. Oui, ils n’ont plus besoin d’être branchés pour remplir leurs fonctions de surveillance. Cette petite nouveauté représente une grande avancée lorsqu’il s’agit de localiser les deux appareils.

L’emplacement de ces deux appareils n’aura pas à être planifié dans une large mesure, puisqu’ils n’ont pas besoin de prise de courant, la position peut être beaucoup plus erratique. Ce point supplémentaire de polyvalence est quelque chose que de nombreux utilisateurs ont demandé.

Bien entendu, vous pouvez aussi les faire brancher au courant électrique de façon perpétuelle. Bien que pour ce faire, il faudra acheter un accessoire que Google n’inclut pas dans la boîte et qui doit être acheté séparément.

Quant aux nouvelles fonctionnalités de ces produits, tous deux sont capables de détecter intelligemment ce qui se passe autour d’eux.. De plus, chaque fois que nécessaire, ils enregistreront pendant une courte période ce qui se passe.

Les capteurs dont ils disposent leur permettent de pouvoir identifier les mouvements de personnes, d’animaux et de véhicules. La Nest Doorbell va encore plus loin dans l’identification et est capable de reconnaître les colis.

Pour assurer la confidentialité des enregistrements, tout ce qui est identifié se fait localement et ne passe par aucun service cloud de Google. Ils peuvent également stocker dans une mémoire locale jusqu’à une heure d’événements, ce qui, selon eux, équivaut à jusqu’à une semaine de notifications.

La caméra Nest Cam et l’interphone vidéo Nest Doorbell seront disponibles à partir du 24 août, bien qu’il puisse déjà être réservé à partir d’aujourd’hui au prix de 199,99 euros dans les deux cas.. De plus, les deux produits sont compatibles avec le service Nest Aware.

Nest Aware est un service d’abonnement pour les appareils Google Nest et s’engage à fournir un espace de stockage pour les événements enregistrés à l’aide de ces appareils.