Google Nest Doorbells a à nouveau des sonneries de vacances

Google a annoncé ce mercredi sur son blog communautaire Nest le retour des sonneries sur le thème des fêtes pour Nest Doorbells (via 9to5Google). Les visiteurs arrivant pour des réunions de vacances en famille peuvent désormais appuyer sur la sonnette Nest et être accueillis par les sons des vacances, y compris « Hiver », Hanoucca, Kwanzaa, Noël et les jingles du Nouvel An.

Google avait également des options de cloche de vacances l’année dernière, mais uniquement à titre d’avantage pour les abonnés à son service d’alerte intelligente Nest Aware. Cette année, les propriétaires de la Nest Doorbell à batterie et de la version filaire (anciennement Nest Hello) peuvent s’amuser sans cet abonnement. Google mentionne que la nouvelle batterie Nest Doorbell oblige les utilisateurs à utiliser l’application Google Home avec un compte afin d’activer les thèmes, tandis que les utilisateurs filaires peuvent également les activer via l’application et le site Nest.

Google lance la tendance des sonneries saisonnières. En octobre de cette année, la société a publié des sonneries sur le thème d’Halloween avec plusieurs airs effrayants. Les sonneries fantomatiques se sont également reproduites sur les haut-parleurs et les hubs Nest accompagnés à l’intérieur de la maison – une fonctionnalité désormais disponible pour les nouvelles sonneries de vacances afin que les familles et les amis puissent se retrouver avant même d’ouvrir la porte.

La sélection des thèmes saisonniers actuellement disponiblesCapture d’écran : TC Sottek

Google prévoit d’exécuter les nouvelles sonneries de vacances du 1er décembre jusqu’au Nouvel An et après le 5 janvier 2022.