Google Nest Doorbells récupère de nouvelles sonneries juste à temps pour les vacances

Les propriétaires de Nest Doorbell peuvent désormais entrer dans l’esprit des vacances avec le déploiement de nouvelles sonneries sur le thème des vacances pour les meilleures sonnettes intelligentes de Google, y compris les versions alimentées par batterie et filaire (anciennement Nest Hello) de la Nest Doorbell.

Comme l’année dernière, les nouvelles sonneries de vacances incluent Hanoucca, Kwanzaa, Nouvel An, Hiver et Noël. Cependant, contrairement aux années précédentes, ces sonneries sont gratuites cette fois-ci, sans abonnement Nest Aware requis.

Chaque thème présente différentes tonalités, notamment Jingle Bells, Winter Sleighbells, Ma’oz Tzur, Hanukkah Dreidel et Auld Lang Syne. Les sonnettes Nest sonneront avec ces tonalités lorsqu’elles seront pressées par vos visiteurs. Vous pouvez écouter ces carillons dans la vidéo ci-dessous :

Mais ce ne sont pas seulement vos visiteurs qui peuvent les écouter : toute la famille peut s’amuser avec la fonction d’annonce des visiteurs, qui permet aux haut-parleurs intelligents alimentés par Google Assistant ou aux Nest Hubs de jouer les options de sonnerie à l’intérieur.

Vous pouvez configurer vos sonneries de vacances via l’application Google Home ou l’application Nest, bien que ces carillons disparaîtront après le 4 janvier 2022. Cependant, la Nest Doorbell (batterie) n’est compatible qu’avec l’application Google Home, donc si vous avez un ancien modèle de sonnette, vous devrez utiliser l’application Nest.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

VOIP toute la journée

VoLTE : comment l’utiliser et pourquoi vous devez vous en soucier

VoLTE – ou Voice over LTE – est la nouvelle norme pour les appels aux États-Unis, au Canada et dans certaines parties de l’Europe. Non seulement cela facilite une qualité d’appel beaucoup plus élevée entre les téléphones portables, mais cela permet aux appareils de rester connectés au LTE pendant un appel, améliorant ainsi la vitesse des données pour tout le monde.