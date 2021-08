Google Nest Hub 2 2021, analyse et avis | La technologie

J’adore les haut-parleurs intelligents et je crois honnêtement qu’ils sont là pour nous faciliter la vie. Lorsqu’ils ont atterri dans notre pays il y a quelques années, la vérité est qu’ils ont servi à apaiser la curiosité, à leur poser quatre questions comptées et rien d’autre, mais après leur arrivée, les appareils IoT ont commencé à prospérer.

Maintenant, Ces enceintes sont devenues le cerveau de nombreux foyers et Google Assistant et Alexa ont tous deux gagné leur place.

L’étape suivante consistait à leur mettre un écran, quelque chose que nous avons déjà vu dans le Hub de première génération -analyse- et dans les Echos comme le 10″ Show qui vous suit même avec son “regard”. Cela étend les capacités de ces haut-parleurs et Google ne veut pas perdre la course contre Amazon.

C’est pourquoi ils ont lancé le Nest Hub de deuxième génération qui le fait, n’inclut pas trop de changements par rapport à l’originalMais il veut devenir votre montre intelligente à écran de chevet.

Comment? Eh bien, avec des capteurs et des algorithmes qui vous indiquent comment vous dormez. Et nous vous donnons notre avis sur le Nest Hub 2 ci-dessous.

Nest Hub 2Dimensions120,4 mm de haut et 177,4 mm de largeÉcran tactile 7″ | Résolution 1024 x 600 pixels Processeur 1.9GHz 4 cœurs ARMShaut-parleur40mmMicrophones3ConnectivitéWi-Fi 5 | Bluetooth | Fonction ChromecastPrix 99$ sur Composants PC

Sections de l’analyse de Google Nest Hub 2 :

Identique à la génération précédente qui continue de s’en tenir à une « maison Ikea »

En termes de design, la vérité est qu’il n’y a pas trop de changements, pour ne pas dire que la chose la plus différente est le changement de couleur, d’un ton gris plus foncé à l’utilisation d’un gris clair pour le maillage du haut-parleur et d’un blanc pour la “tablette”.

Il me semble que c’est un appareil très élégant et qu’il s’intègre facilement dans n’importe quelle pièce. Si vous avez une maison plus rococo alors, évidemment, je ne pense pas que ça soit trop beau, mais dans une maison avec des meubles de style Ikea, des couleurs claires et des lignes droites, je pense que ça va à merveille.

La coque arrière est en plastique et Google garantit que 54% du matériau est recyclé Et la partie du haut-parleur a ce revêtement en microfibre qui n’empêche pas le son de sortir de la meilleure qualité possible.

Sur l’un des côtés du dos, nous avons le bouton de volume et un onglet qui permet de couper les microphones et, en plus, du côté du haut-parleur, nous avons le logo Google et l’entrée d’alimentation.

Le transformateur est de 15 W et, bien que pour le dire, il doit toujours être branché pour que l’appareil fonctionne correctement. En bas, nous avons une base en caoutchouc ce que j’ai trouvé très correct, car il est difficile de déplacer le haut-parleur et il a résisté à sa place aux courses des chats sur la table.

Si nous allons à l’avant, nous avons un revêtement en verre avec des cadres qui n’ont pas cédé un millimètre par rapport à la génération précédente. Je pense qu’ils devraient être plus fins pour permettre plus de pouces sur l’écran, mais bon.

Au sommet, nous avons des capteurs comme le Motion Sense pour contrôler certaines actions avec des gestes ou la luminosité qui ajuste, assez correctement, la luminosité de l’écran à l’environnement de la pièce.

Vous pourrez également contrôler la luminosité manuellement, mais la vérité est que le mode automatique fonctionne très bien, même en éteignant rapidement l’écran dès que nous nous couchons.

À côté du capteur, nous avons deux microphones qui fonctionnent correctement. Avec du bruit dans la pièce ou avec de la musique, ils ont toujours réussi à m’attraper la première fois.

Vous n’allez pas regarder une série, mais l’actualité ou une recette

Comme je l’ai dit, les cadres devraient être plus petits car nous parlons d’un écran que nous n’avons pas à tenir dans nos mains et, par conséquent, il n’y a aucun danger de mettre les pouces à l’intérieur de l’écran.

De cette façon, nous aurions pu atteindre plus de pouces sans augmenter la taille, mais pour dire la vérité, Les 7″ que possède le Nest Hub 2 suffisent à l’expérience que nous allons avoir avec l’appareil.

Comme d’habitude chez Google, nous avons deux cadrans de montre. L’un d’eux est celui qui montre l’écran noir et l’autre qui montre différentes images, à la fois les nôtres et celles des galeries d’art, quelque chose que nous pouvons personnaliser.

Si nous nous déplaçons vers la droite, nous verrons des panneaux d’informations sur la maison, le panneau de veille, le panneau de lecture ou le panneau de suggestion pour Google Assistant.

Et ça a l’air bien, la vérité, je pense que pour le type d’écran dont il s’agit, les angles de vision sont plus que corrects et La résolution 1024 x 600 est adéquate.

Il répond également bien à nos touches et bien que oui, j’aurais aimé que la taille soit un peu plus grande, les notifications sont superbes.

Le calendrier, les rappels, les informations des appareils domestiques intelligents, les notifications et même les vidéos Netflix ou YouTube sont vraiment très beaux.

Vous n’allez pas regarder un film sur votre tablette, mais bon, si vous l’avez sur votre bureau, une vidéo YouTube tombera sûrement parce que c’est aussi simple que de dire “OK Google, mets-moi une vidéo de Computer aujourd’hui sur le Hub”.

La luminosité est également adéquate et je n’ai eu aucun problème à le placer dans un environnement très lumineux ou dans un environnement plus sombre puisque, comme je l’ai mentionné, le capteur automatique fonctionne à merveille.

Souvenirs du Nest Mini

Je n’ai pas de si bons mots pour le son car nous sommes ici face à une section un peu décevante.

Et c’est qu’ici nous avons l’espace que nous avons, ce qui n’est pas beaucoup, et le haut-parleur est en grande partie le même que celui trouvé dans le Nest Mini.

C’est un haut-parleur de 43,5 millimètres, et je pense que celui du Nest Mini est un peu mieux entendu au-dessus de 60% du volume, peut-être à cause de la table d’harmonie.

Dans le Nest Hub 2, lorsque nous passons de ces 60%, nous avons des aigus qui commencent à grincer et quelques disques qui manquent la fête.

En général c’est une enceinte qui produit un son assez plat et oui, ce n’est pas une enceinte pour écouter de la musique à plein volume, mais elle n’est pas à la hauteur de la musique.

Bien sûr, si vous allez l’avoir sur la table de chevet, il est parfait pour écouter les nouvelles à la première heure le matin ou pour jouer des sons relaxants à faible volume avant d’aller dormir.

Google s’adapte bien aux écrans, même si parfois il est paresseux

Ok, en son ce n’est pas trop puissant, mais comment se comporte l’assistant ? À ce stade, je pense que Google Assistant n’a pas besoin d’être présenté et, même si je pense qu’Alexa est plus utile et organique, La vérité est que ces mois d’utilisation de l’assistant Google ont été assez confortables.

Vous pouvez demander des données, il a une très bonne intégration avec les services Google et les tiers, cela fonctionne grâce à l’application Home sur iOS et Android et le grand avantage est que de nombreux appareils sont compatibles avec Alexa et Assistant, donc un écosystème IoT vous sert, en grande majorité, pour les deux assistants.

Nous pourrons lui demander de lire du contenu de YouTube, Netflix, Spotify, de boire de différents sites d’actualités vidéo, il répond rapidement à nos commandes vocales et la vérité est que je n’ai pratiquement jamais eu à répéter aucune commande.

A Chromecast intégré et il communique très bien avec notre téléviseur si nous avons un Chromecast -analyse du Chromecast TV- ou un Android TV. De plus, il est également très facile d’envoyer du contenu tel que des vidéos ou de la musique du téléphone vers l’écran.

La grande nouveauté de cette génération est le système qui, grâce au capteur de température, Soli et les algorithmes nous ‘regarde’ pendant que nous dormons et donne un score pour dormir.

Et bien, c’est… marrant et ça marche à moitié. Après la configuration initiale dans laquelle il vous demande de toujours le mettre au même endroit à une certaine distance et hauteur de votre position dans le lit, le Nest Hub 2 commence à surveiller votre sommeil.

Nous dira si nous ronflons (cela me semblait être une chose folle et avant-gardiste), des phases de sommeil estimées et des respirations par minute. Je ne sais pas s’il est très précis sur les respirations, mais sur le ronflement il l’est.

L’inconvénient est qu’il n’a pas les bonnes heures. En s’endormant, oui, parce que c’est basé sur le mouvement et la lumière, mais en se réveillant… non, puisque je pense qu’il finit de surveiller la nuit quand on monte le store et qu’un peu de lumière entre dans la pièce et pas si on emménage l’obscurité.

Mais bon, c’est quand même quelque chose de curieux même si, oui, je ne l’achèterais pas pour cette fonction.

Et je pense que le système va bien, Voice Match fonctionne correctement et l’assistant a ses forces et ses faiblesses, mais la réponse lorsque nous interagissons avec le doigt et que nous entrons dans différents menus, je pense que cela pourrait être quelque chose de plus rapide.

Un bon écran intelligent avec cet arbitre de sommeil supplémentaire

Nous avons atteint la fin du Google Nest Hub 2 et la vérité est que je n’achèterais pas l’appareil pour la fonction de mesure du sommeil, mais pour tout le reste.

Son principal rival est le 8” Echo Show. y el precio, en esta ocasión, puede jugar a favor de Google ya que su dispositivo cuesta 99 euros (aunque suele haber ofertas que lo dejan en 79 euros) y el de Amazon son 129 euros (que sí, también tiene ofertas a lo largo de l’année).

En fin de compte, je pense que cela dépend du système dans lequel vous avez le plus confiance, celui de Google ou d’Amazon, et la vérité est que nous aimons ce que propose le Nest Hub 2 au quotidien.

Les notifications sont superbes à l’écran, l’interface est claire et le design est très élégant.

Ce haut-parleur intelligent a une taille d’écran de 7 pouces. Il peut lire des vidéos et intègre Google Assistant.

J’aurais aimé que le haut-parleur soit un peu plus puissant Et qu’il avait une caméra pour pouvoir passer des appels vidéo avec Meet, mais comme cerveau d’une maison connectée et comme écran intelligent sur le bureau, l’entrée de la maison ou la table de chevet, la vérité est que cela fonctionne très bien .