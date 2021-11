Google Nest Hub (2e génération) améliore les niveaux de sommeil et la tarification de la détection du sommeil

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

L’écran intelligent Nest Hub de deuxième génération de Google peut désormais suivre vos phases de sommeil (léger, profond et REM). L’application Calm arrive également sur l’écran intelligent en décembre. La détection du sommeil sur le Nest Hub fera partie de Fitbit Premium en 2023, au prix de 9,99 $/mois.

Lorsque nous avons examiné le Google Nest Hub (2e génération) en mars 2021, nous avons été impressionnés par la plupart des aspects d’affichage intelligent standard de l’appareil. Il sonne mieux que l’original, c’est moins cher et il reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour logicielles. Cependant, nous avons trouvé que sa mise en œuvre du suivi du sommeil était assez basique. De plus, Google a publié l’appareil et nous a dit que Sleep Sensing (son nom pour le suivi du sommeil) serait une fonctionnalité payante dans le courant de 2022, bien qu’il ne nous ait pas dit combien cela coûterait.

Aujourd’hui, Google nous donne des mises à jour importantes sur tous ces problèmes. Pour commencer, le Google Nest Hub (2e génération) peut désormais suivre vos phases de sommeil – léger, profond, REM – ainsi que la fréquence à laquelle vous étiez éveillé pendant la nuit. Étant donné que le suivi des phases de sommeil est disponible sur à peu près tous les appareils portables au poignet, Google rattrape définitivement la plupart des autres trackers de sommeil avec cette mise à jour. Les données sur la phase de sommeil s’afficheront dans les écrans Durée et Qualité de l’application Google Fit. Vous pouvez également consulter ces statistiques directement sur votre Nest Hub tous les matins.

Google nous a également donné des détails sur le coût de la détection du sommeil pour les propriétaires de Nest Hub. Pour y accéder en 2023, vous devrez vous inscrire à Fitbit Premium, qui coûte actuellement 9,99 $/mois ou 79,99 $/an. Google nous avait initialement annoncé que le Sleep Sensing serait une fonctionnalité payante en 2022, mais il l’a reporté à 2023.

Notre avis : Fitbit Premium en vaut-il la peine ?

Chez Android Authority, nous sommes constamment à l’affût de la valeur de Fitbit Premium. Bien qu’il fournisse des informations supplémentaires utiles pour les appareils Fitbit, nous ne sommes pas ravis que Fitbit verrouille des fonctionnalités supplémentaires derrière des frais mensuels. Cependant, si vous possédez un appareil Fitbit et utilisez un Nest Hub pour des données de suivi du sommeil supplémentaires, ce prix de 10 $/mois est devenu un peu plus précieux.

Vous pouvez vous inscrire à Fitbit Premium sur le lien ci-dessous.

Deux mises à jour supplémentaires arrivent sur l’écran intelligent. Google indique que le Nest Hub n’affichera désormais que les toux et les ronflements de votre zone de couchage dédiée dans votre lit – toute autre toux et ronflements d’un partenaire ou d’un chien apparaîtra désormais dans une chronologie « autres sons ».

Et en décembre 2021, l’application Calm arrive sur le Nest Hub via Google Assistant. Vous pouvez demander à l’assistant de commencer une méditation ou d’écouter une histoire de sommeil. Les membres Calm non premium auront accès à plusieurs morceaux gratuits en décembre, mais le catalogue complet ne sera accessible que par les membres Calm Premium.

Toutes ces mises à jour commenceront dès aujourd’hui à être déployées sur les appareils Nest Hub de 2e génération et devraient faire leur chemin dans le monde entier au cours des prochaines semaines.