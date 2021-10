Google Nest Hub pourrait obtenir un nouveau geste qui facilite la navigation dans les images

Yoane Wissa a fait un début passionnant pour Brentford, marquant cinq buts lors de ses six premières apparitions, dont son égalisation lors du match nul 3-3 avec Liverpool et le dernier vainqueur contre West Ham. Avant d’arriver dans l’ouest de Londres, le joueur de 25 ans a marqué 57 buts et a récolté 25 passes […] More