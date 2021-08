Google Nest Max repéré avec un nouveau plateau d’application pour lui donner l’impression d’être une tablette

Les écrans intelligents Google Nest Hub sont des appareils assez pratiques, mais il peut être un peu fastidieux de parcourir les onglets pour accéder à une action d’application spécifique. Cependant, un propriétaire de Nest Hub Max sur Reddit est tombé sur ce qui ressemble à un nouveau lanceur d’action trouvé sur l’écran intelligent.

La vidéo, repérée par 9to5Google, montre l’utilisateur en train de glisser de l’écran, ce qui devrait normalement afficher la barre des paramètres de l’appareil. La vidéo montre une rangée d'”applications” au-dessus de la barre, avec un bouton “Voir plus” qui affiche un plateau d’actions d’une page entière parmi lequel sélectionner, un peu comme ce que vous trouverez sur les meilleures tablettes Android.

L’utilisateur de la vidéo semblait avoir du mal à faire apparaître la barre depuis le bas de l’écran, ce qui pourrait suggérer une itération très précoce de la fonctionnalité. Il ne semble pas non plus être largement déployé, même pour les utilisateurs du programme Preview. Cela dit, nous avons contacté Google pour plus de détails sur ce test et nous mettrons à jour si et quand nous recevrons plus d’informations sur la fonctionnalité.

Google a lentement mais sûrement ajouté des fonctionnalités plus utiles à ses écrans intelligents Nest Hub, comme les nouvelles mises à jour de la qualité de l’air qui sont déployées et l’interface utilisateur qui a été déployée plus tôt cette année et le nouveau Nest Hub (2e génération) avec son suivi du sommeil par radar .

Bien que l’ajout du plateau Action n’ajoute aucune fonction supplémentaire, le fait de regrouper toutes les actions Nest disponibles dans une zone centrale le rend un peu plus pratique à utiliser.

