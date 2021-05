Google n’est pas sûr de vouloir copier l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités de confidentialité de l’iPhone – .

Apple a récemment déployé la fonctionnalité iPhone «terrifiante» dont Facebook avait tellement peur: App Tracking Transparency (ATT). Annoncé il y a près d’un an, ATT est une fonctionnalité de confidentialité qui oblige les développeurs qui souhaitent suivre les utilisateurs à travers les applications et les services à demander leur autorisation en premier. Cela ne s’est jamais produit auparavant avec les entreprises qui gagnent de l’argent grâce aux publicités en ligne et suivent les utilisateurs pour vendre des publicités personnalisées plus lucratives. Facebook a été très vocal contre Apple, et les premières statistiques après le déploiement d’iOS 14.5 prouvent que l’entreprise avait raison d’avoir peur. Lorsqu’ils ont la possibilité, la plupart des gens demanderont aux applications de ne pas les suivre en ligne.

Google, qui suit également les utilisateurs et collecte de nombreuses données personnelles qui sont ensuite monétisées via des publicités personnalisées, a déclaré qu’il n’afficherait pas les invites ATT dans ses applications iOS car il n’utiliserait pas la méthode de suivi à laquelle la politique se réfère. Google n’a jamais critiqué Apple aussi férocement que Facebook, et Google ne peut pas le faire exactement. Contrairement à Facebook, Google possède également son propre système d’exploitation mobile. Et les utilisateurs d’Android apprécieraient certainement les mêmes fonctionnalités de confidentialité que celles de l’iPhone. Mais Google hésiterait assez à apporter une variante ATT à Android, car cette fonctionnalité pourrait nuire à ses résultats.

Apple et Google copient chacun certaines des nouvelles fonctionnalités logicielles de l’autre pour les téléphones. Mais Apple a fait de l’iPhone des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, améliorant considérablement les protections des utilisateurs au fil des ans. Google n’avait d’autre choix que de suivre les traces d’Apple pour assurer la parité des fonctionnalités entre les deux systèmes d’exploitation mobiles en matière de confidentialité et de sécurité.

Les rumeurs disent déjà qu’Android 12 affichera des indicateurs indiquant aux utilisateurs lorsque les applications accèdent à la caméra ou au microphone, ce qui est déjà disponible sur iPhone. Cela peut s’avérer être une fonctionnalité essentielle qui pourrait aider les utilisateurs à repérer les applications de surveillance, mais cela n’a aucun impact sur le suivi des utilisateurs à des fins publicitaires.

Google a également déclaré qu’il lancerait ses étiquettes de confidentialité sur Android. Apple a annoncé la fonctionnalité en juin 2020 et l’a déployée l’hiver dernier, provoquant la première attaque de Facebook contre Apple. La fonctionnalité indique aux utilisateurs la quantité exacte de données personnelles collectées par une application. Facebook et Google récupèrent tous deux beaucoup de données à partir d’applications mobiles – Google a été critiqué au début de 2021 pour avoir retardé les mises à jour de ses applications iPhone en conséquence. Mais les étiquettes de confidentialité de Google seront déployées au plus tôt en 2022.

En ce qui concerne ATT, on ne sait pas quand Google publiera une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’Android de désactiver le suivi. Un rapport de The Information (via MacRumors) explique que Google a commencé à travailler sur une telle fonctionnalité, mais il craint que cela ait un impact sur ses résultats:

Sous la pression de la récente initiative de confidentialité iPhone d’Apple, Google accélère le travail pour limiter la façon dont les développeurs d’applications peuvent suivre les 2,5 milliards de personnes qui utilisent des téléphones équipés de son logiciel Android. Les efforts sont toujours en évolution et ont été retardés par des préoccupations internes selon lesquelles de telles mesures réduiraient les 130 milliards de dollars par an dépensés en publicités mobiles américaines, une industrie dominée par Google, ont déclaré des personnes impliquées dans le travail.

Le rapport mentionne également les indicateurs de caméra et de microphone d’Android 12, expliquant que Google prendra des mesures pour la confidentialité du téléphone pendant I / O 2021 cette semaine.

Que ATT arrive sur Android cette année ou plus tard, il est certain que Google cherche des moyens d’améliorer la confidentialité des utilisateurs tout en essayant de récolter ces données utilisateur pour les annonces.

Google est confronté à un problème similaire sur le bureau où il souhaite remplacer les cookies tiers par une technologie appelée FLoC pour vendre des publicités personnalisées plus privées. Du moins, c’est ainsi que Google explique la technologie, car de nombreuses organisations et entreprises ont montré leur mécontentement à l’égard de FLoC.

