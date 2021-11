Google News pourrait revenir en Espagne après l’approbation de la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle

02/11/2021 à 20:25 CET

Google considère que, « selon les premières informations » concernant la transposition du droit d’auteur européen, « les conditions idéales semblent exister pour un éventuel lancement de Google News en Espagne », le service qui a fermé en décembre 2014.

C’est ce qu’a expliqué à Europa Press un porte-parole de l’entreprise après l’approbation mardi de la transposition de la directive qui, entre autres, permet à chaque éditeur et titulaire de droits de les gérer, soit individuellement via négociation directe avec les agrégateurs de contenus numériques, soit par l’intermédiaire d’une entité de gestion collective sur une base volontaire et non obligatoire.

« Cependant, nous avons besoin de temps pour analyser la nouvelle loi en détail. Nous prendrons des décisions sur nos prochaines étapes sous peu. », a déclaré le porte-parole de la société de technologie.

Avec la fermeture de Google News Espagne, les publications espagnoles n’étaient plus incluses dans le moteur de recherche. La nouvelle loi sur la propriété intellectuelle prévoyait un droit inaliénable à une compensation financière pour les éditeurs d’informations par les agrégateurs d’informations qui indexaient leur contenu. L’Espagne est ainsi devenue le premier pays au monde à fermer ce service.

Fermeture de Google News en Espagne

La fermeture a été annoncée par le directeur de Google News, Richard Gingras, qui a précisé que Google News ne faisait pas d’argent, donc « Cette nouvelle approche n’est tout simplement pas durable » et que le service créait une « vraie valeur » pour les médias en redirigeant les gens vers leurs pages respectives et en les aidant à générer des revenus publicitaires.

L’Exécutif a désormais donné son feu vert à cette nouvelle mesure dans le cadre d’un arrêté-loi royal par lequele transpose les directives européennes sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Concrètement, s’agissant de la protection des publications de presse vis-à-vis des usages en ligne (article 15 de la directive européenne), l’arrêté-loi royal reconnaît un nouveau droit voisin aux éditeurs et auteurs de presse créé dans la directive européenne.

« C’est un droit avec sa propre entité, détenue par les éditeurs de publications de presse et les agences de presse concernant les utilisations en ligne de leurs publications de presse, par opposition à prestataires de services de la société de l’information« , a déclaré le ministère de la Culture.

Domaine dans Google

En ce sens, Culture a indiqué qu’avec la transposition de la directive européenne, l’activité consistant en la reproduction d’un fragment de la publication (extrait) par des agrégateurs de contenu / d’actualités est réglementée en Espagne, pour une mise à disposition ultérieure sur leurs propres pages ou plateformes.

Concernant le mode de gestion de ce droit, l’arrêté-loi royal ne prononce pas, donnant ainsi la possibilité et la liberté à chaque éditeur et ayant-droit de le gérer, soit individuellement par négociation directe avec les agrégateurs de contenus numériques, soit par l’intermédiaire d’une entité de gestion collective sur une base volontaire et non obligatoire.

Ainsi, elle souligne que la négociation des autorisations aux agrégateurs de contenus pour l’utilisation de ces supports se fera « dans le respect des principes de bonne foi contractuelle, de diligence raisonnable, de transparence et de respect des règles de la libre concurrence, à l’exclusion des abus de position. de domination dans la négociation ».