Google News rouvrira en Espagne en 2022

11/03/2021 à 12:13 CET

Actualités de Google a annoncé ce mercredi avoir pris la décision de « rouvrir » au début de l’année prochaine en Espagne, après sa fermeture en 2014 en raison du tarif dit de Google, après l’approbation du décret royal qui transpose la directive européenne sur le droit d’auteur dans la réglementation espagnole.

Cela a été annoncé par Google dans un communiqué dans lequel, bien que ne donne pas de dates, annonce qu’il remettra « prochainement » ce service en service début 2022, un retour qui se qualifie comme « excellente nouvelle » pour les lecteurs Les Espagnols. « Dès le début de l’année prochaine, Google News proposera des liens vers des actualités utiles et pertinentes, provenant d’un large éventail de sources, ce qui aidera le public espagnol à trouver plus d’informations sur l’actualité et à approfondir les sujets », ont-ils expliqué.

De Google, selon le communiqué, son service News « aide le public à obtenir plus d’informations d’un le plus grand nombre de sources« Et c’est pourquoi ils le qualifient d' »outil essentiel dans la lutte contre la désinformation. « En revanche – ajoute la note – Google News aide les journalistes et les rédacteurs à avoir plus de lecteurs et génère un trafic gratuit très précieux pour eux. »

Ils expliquent également que même si Google News sera rouvert, la nouvelle loi sur le droit d’auteur permettra aux médias espagnols, « grands et petits, décidez librement comment votre contenu peut être trouvé sur Internet et comment ils génèrent des revenus avec eux. « C’est pourquoi ils ont avancé que dans les mois à venir, ils travailleront avec les médias pour parvenir à des accords qui » protègent « leurs droits en vertu de la nouvelle loi.

Dans le même temps, ils travailleront également pour proposer en Espagne « Google News Showcase », un programme de produits sous licence, qui offre une nouvelle expérience et « rémunère les éditeurs pour générer du contenu spécialement soigné, destiné aux panneaux d’histoires de « Google News ». et ‘Découvrir' ».

« Nous pensons que, pour donner un avenir solide pour le journalisme, une collaboration est nécessaire entre les entreprises technologiques, les médias et les gouvernements. Au fil des ans, nous avons fait beaucoup de choses pour soutenir l’évolution et la pérennité du journalisme à long terme », a-t-il déclaré. En ce sens, comme ils l’expliquent, dans ce travail de soutien au journalisme, ils ont « contribué des milliards de millions chaque mois. . des visites de sites Web de médias du monde entier à l’amélioration de la manière dont les médias qui décident de faire partie de produits tels que Search Engine ou Google News sont présentés aux lecteurs. «

« Nous avons également fourni des revenus aux médias, en utilisant des outils et des technologies pour gérer la publicité numérique sur leurs sites Web et leurs applications. Chaque année, les partenaires éditoriaux de notre réseau publicitaire reçoivent directement de nous des milliards de dollars. En Espagne, entre 2018 et 2020, Google a versé plus de 130 millions de dollars (plus de 112 millions d’euros) aux cinq principaux partenaires éditeurs d’informations de notre réseau publicitaire », ont-ils conclu.