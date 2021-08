Google n’inclura pas de chargeur avec les Pixel 6 et 6 Pro

Le prochain téléphone de Google sera un départ brutal en termes de spécifications, de conception et d’appareils photo. Nous avons également appris aujourd’hui que les Pixel 6 et 6 Pro n’incluront pas de chargeur USB-C dans la boîte.

Au cours des dernières années, Google a livré un adaptateur secteur USB-C de 18 W avec chaque téléphone Pixel. Le Pixel original en 2016 comprenait notamment des briques dont la couleur était partiellement assortie à l’appareil, mais la société est rapidement passée à un extérieur entièrement blanc. C’est assez simple avec la prise en charge de l’USB Power Delivery 2.0 et un corps en plastique de taille assez standard.

Il est toujours inclus avec le Pixel 5a à 449 $ qui sera expédié plus tard ce mois-ci, mais Google a déclaré à The Verge que les futurs téléphones seraient sans accessoire. La raison d’être de l’entreprise est que la plupart des gens ont aujourd’hui un chargeur USB-C. Cela fait suite à Apple et Samsung en ce début d’année, avec des arguments inchangés.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient être les premiers appareils concernés par ce changement, Google ayant la possibilité de réduire davantage son emballage de vente au détail, d’autant plus que le chargeur était l’objet le plus épais inclus. L’entreprise a déjà minimisé la taille de la boîte pour être aussi écologique que possible.

La justification de Google a du sens du côté phare, mais on pourrait faire valoir que les téléphones de la série A – étant donné le public visé soucieux des prix et peut-être pour la première fois – devraient continuer à inclure une brique.

Pendant ce temps, le chargeur de 35 $ pourrait faire l’objet d’une remise. Il comprend un câble USB-C vers USB-C de 1 mètre que Google vend 20 $, mais qui devrait rester dans la boîte. L’appairage doit être dégroupé afin que les propriétaires qui ont besoin d’un chargeur aient une option de première partie bon marché lors du paiement. La brique la plus abordable de Samsung coûte 19,99 $ avec un câble, tandis que celle d’Apple est au même prix sans le cordon.

