Google offre à votre Chromebook la personnalisation la plus ringard possible

L’administration du réseau est l’une de ces réalités ennuyeuses d’utiliser autant d’appareils connectés, et bien qu’il existe de nombreux outils qui peuvent aider à rationaliser les choses, on a parfois l’impression que les Chromebooks font tout ce qu’ils peuvent pour rendre la tâche plus difficile. À l’heure actuelle, il est même difficile d’identifier votre Chromebook sur votre réseau local, car Chrome OS ne diffuse pas le nom d’hôte de votre appareil, une étiquette unique qui l’aide à se démarquer. En conséquence, diagnostiquer même des problèmes sans fil simples est plus douloureux qu’il ne devrait l’être, vous obligeant à gérer des adresses IP encombrantes. Heureusement, vous n’aurez pas à attendre plus longtemps avant de pouvoir attribuer à votre Chromebook un nom d’hôte pratique et facile à reconnaître.

En octobre, Chrome Story a découvert un travail en cours qui permettrait à un utilisateur de modifier le nom d’hôte de son Chromebook directement à partir des préférences système – aucune console d’administration n’est nécessaire. Cela ouvre la porte à tant de noms loufoques et créatifs potentiels pour vous aider à identifier votre appareil sur le réseau. Malgré l’accumulation de près de 300 étoiles sur le bug tracker, le développement de la fonctionnalité est resté silencieux, les espoirs de renommer nos Chromebooks pendant près d’un an ont fait long feu.

Récemment, nous avons fait apparaître plusieurs commits sur Chromium Gerrit qui prouvent que Google n’a pas abandonné la fonctionnalité, et dans une récente mise à jour du canal Canary, son indicateur est devenu disponible pour un nouveau test. Les utilisateurs intrépides peuvent voir l’interface utilisateur en copiant et en collant l’URL suivante dans audacieux dans la barre d’adresse de Chrome :

chrome:flags#enable-hostname-setting

Permet de définir le nom d’hôte Chrome OS, le nom de l’appareil qui est exposé au réseau local — Chrome OS

Basculez sa liste déroulante de Par défaut à Activé, puis redémarrez votre Chromebook. Une fois que votre bureau revient, cliquez sur “À propos de Chrome OS” dans les préférences système, puis sélectionnez “Détails supplémentaires”.

Vous pourrez bientôt personnaliser le nom de votre appareil via les préférences système.

Vous trouverez une nouvelle entrée “Nom de l’appareil” vers le bas de la page avec la possibilité de la personnaliser. Sur mon unité particulière, le nom par défaut de mon Chromebook est ChromeOS_959745 (la numérotation arbitraire n’est pas là pour rester, heureusement), mais nous pouvons changer cela en quelque chose de plus créatif. Lorsque vous cliquez sur l’icône en forme de crayon, vous pourrez saisir jusqu’à quinze caractères (lettres, chiffres et traits d’union inclus). Le nouveau nom deviendra visible pour les autres appareils de votre réseau et via les connexions Bluetooth.

La fonction de changement de nom ne fonctionne pas pour le moment, il vous faudra donc un certain temps avant de pouvoir personnaliser le nom de votre Chromebook. Le dépannage des problèmes sans fil sur mon Chromebook s’est parfois avéré être une épreuve difficile grâce à un tas d’appareils sans fil dans ma maison, et il est difficile de se souvenir de l’adresse IP de mon ordinateur portable. Avec un nom unique, je peux facilement trouver mon appareil sur le réseau, sans avoir à accéder aux paramètres réseau de mon Chromebook ou à déranger avec crosh.

Étant donné que nous attendons toujours l’arrivée officielle de cette fonctionnalité, vous avez un peu de temps pour trouver un bon nom pour votre propre Chromebook. Personnellement, je nomme ma Pixel Slate “Ayam-Cemani” – donc pas de copie conforme.