Google offre des crédits de 100 $ aux acheteurs de Pixel malchanceux qui manqueront les livraisons de Noël

Mieux que le charbon dans votre bas, au moins

Même avec sa disponibilité limitée à un groupe sélectionné de marchés, Google a eu du mal à honorer toutes les commandes de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La précipitation initiale de précommande pour les téléphones a suffi à faire planter la boutique en ligne de l’entreprise, les délais de livraison dépassant largement un mois. Bien que les choses se soient lentement améliorées depuis lors, elles sont loin d’être idéales. De nombreux clients qui ont commandé le nouveau Pixel fin novembre ou début décembre sur la boutique en ligne de l’entreprise ont reçu une date de livraison estimée vers la veille de Noël signalent maintenant que leur expédition a été retardée. Pour compenser un cadeau assez aigre, Google offre un crédit de 100 $ en magasin aux acheteurs concernés.

La société envoie des e-mails pour s’excuser aux clients concernés aux États-Unis qui ne mettront pas la main sur le Pixel 6 avant Noël. Pour compenser la déception et ne pas être à la hauteur de ses « normes élevées », Google distribue 100 $ de crédit Google Store qui sera automatiquement appliqué à leur compte. Le crédit en magasin est valable un an, expirant le 21 décembre 2022. De plus, tout montant payé pour l’expédition accélérée est également remboursé.

D’après les rapports sur Reddit, les avis de retard d’expédition sont principalement envoyés aux clients qui ont passé une commande fin novembre ou début décembre. La date d’expédition révisée est désormais fixée au 28 décembre pour la plupart des commandes, bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’elle ne sera plus retardée. Les clients ont également la possibilité d’annuler leur commande s’ils préfèrent acheter un autre appareil Android. Cependant, avec seulement deux jours avant Noël, il sera difficile de trouver un nouveau téléphone à temps n’importe où en ligne.

Si vous espériez recevoir votre nouveau Pixel avant les fêtes, l’e-mail ne manquera pas de vous décevoir. Mais le crédit de magasin de 100 $ de Google est un beau geste pour compenser le retard, et vous pouvez l’utiliser pour acheter un Pixel Stand de 2e génération.

Merci: Lu

