Google offre gratuitement Stadia Premiere Edition pour l’achat d’un jeu

Google offre une Stadia Premiere Edition gratuite à toute personne qui achète un jeu sur la boutique Stadia avant le 10 octobre, a annoncé la société aujourd’hui.

La promotion est accompagnée de certaines restrictions. Les seuls jeux ou packs de jeux éligibles doivent être au prix de 60 $ ou plus et bien que les précommandes comptent, le jeu doit sortir sur la boutique Stadia d’ici le 10 octobre 2021. Les acheteurs recevront un e-mail et un code de remboursement d’ici le 20 octobre, et doit utiliser l’offre d’ici le 20 novembre 2021.

Selon la FAQ, des frais d’expédition peuvent s’appliquer et ceux qui remboursent le jeu après la période de promotion peuvent avoir renvoyé le pack matériel. L’offre gratuite est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Autriche et en Suisse.

La Premiere Edition de Stadia contient un Chromecast Ultra et une manette Stadia pour commencer à jouer au jeu Stadia sur le téléviseur. Google a réduit le prix du forfait à 80 $ le mois dernier après avoir présenté le forfait Play and Watch avec Google TV le mois dernier. Le nouveau pack de 100 $ contient un Chromecast avec Google TV et un contrôleur Stadia, après que la société a ajouté la prise en charge de Stadia à l’appareil de streaming en juin dernier.

Google célèbre son catalogue de magasin Stadia atteignant plus de 200 jeux avec cette offre gratuite, mais est plus probablement un moyen de vider les anciens stocks puisque le Chromecast Ultra a été abandonné. Quoi qu’il en soit, c’est un bon bonus si vous envisagez d’acheter Life is Strange: True Colors, le prochain Far Cry 6 ou l’un des meilleurs jeux Stadia.