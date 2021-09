Google One ajoute un forfait de stockage de 5 To pour 24,99 $ par mois

Après la fin du stockage gratuit et illimité de Google Photos en juin, de nombreux utilisateurs de Google ont compris comment stocker des images et d’autres données dans les comptes Google. Ils pourraient conserver les données stockées sur leur compte Google sous 15 Go ou payer pour un forfait Google One. Les options comprenaient un forfait de 100 Go pour 1,99 $ par mois, un forfait de 200 Go pour 2,99 $ par mois, un forfait de 2 To pour 9,99 $ par mois ou un forfait avec 10 To de stockage pour 49,99 $ par mois. Des forfaits 20 To et 30 To sont également disponibles, pour 99,99 $ et 149,99 $ par mois, respectivement.

Maintenant, Google a introduit une option intermédiaire entre 2 To et 10 To, comme l’a remarqué 9to5Google. Le forfait Google One 5 To coûte 24,99 $ par mois, une bonne option (et moins chère) pour les personnes qui veulent un peu plus de 2 To mais n’ont pas vraiment besoin d’un forfait avec 10 To de stockage ou plus.

Si vous êtes sûr que le forfait 5 To répondra à vos besoins, vous pouvez économiser un peu d’argent en prépayant un abonnement d’un an ; cela vous coûtera 249,99 $. Comme les forfaits 2 To et 10 To, le forfait 5 To comprend également 10 % de réduction sur les achats du Google Store, la possibilité d’ajouter des membres de la famille, l’accès aux experts Google et un VPN pour les téléphones Android.