Google One obtient un nouveau niveau de stockage cloud

Nous attendons patiemment un nouveau niveau Google One, apparemment en route mais limité aux clients T-Mobile pour une raison quelconque. Mais surprise : le service vient de commencer à proposer un nouveau palier… à dix fois le stockage. La nouvelle option de stockage en nuage de 5 To coûte 25 $ par mois, se situant bien entre les plans 2 To et 10 To.

Comme les forfaits moins chers et plus chers, le nouveau forfait 5 To revient à 5 $ par téraoctet par mois. Vous pouvez obtenir un rabais de 17% si vous payez un an à l’avance à 250 $. La nouvelle option a été repérée par 9to5Google.

Ainsi, à ce jour, les niveaux de stockage et les tarifs mensuels de Google One sont :

100 Go – 2 200 Go – 3 $ 2 To – 10 $ 5 To – 25 $ 10 To – 50 $ 20 To – 100 $ 30 To – 150 $

En plus du stockage, les clients Google One ont accès au service VPN mobile de Google, 10 % de remise sur les achats Google Store, des points d’achat supplémentaires dans le Play Store, l’assistance Google “session pro”, quelques options d’édition Google Photos supplémentaires et le remise occasionnelle à l’hôtel.