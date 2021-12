Google One offre 10 $ de crédit Play aux abonnés T-Mobile

Google a commencé à envoyer des e-mails offrant des crédits Google Play de 10 $ aux clients T-Mobile qui se sont inscrits à Google One. Tel que rapporté par The T-Mo Report, la dernière offre fait partie du programme « Google One Benefits » du géant de la recherche pour les abonnés Google One. Le crédit de 10 $ peut être utilisé pour acheter des applications, des jeux, des films et plus encore sur Google Play.

Google et T-Mobile avaient annoncé un plan de stockage cloud exclusif Google One pour les clients de T-Mobile en octobre de cette année, offrant 500 Go de stockage pour seulement 5 $. En plus de permettre aux utilisateurs de sauvegarder et de stocker le contenu de leur téléphone, le plan exclusif à T-Mobile leur permet également d’accéder au contenu à partir de n’importe quel appareil et d’accéder aux fonctionnalités avancées de retouche photo de Google Photos sur les meilleurs téléphones Android.

Pendant une durée limitée, les clients T-Mobile peuvent obtenir gratuitement leur premier mois de stockage cloud Google One. Après l’expiration de l’essai gratuit, le plan sera automatiquement renouvelé pour 5 $ par mois.

Les clients de T-Mobile qui ont besoin de plus de stockage peuvent opter pour le plan de stockage de 2 To, qui coûte 10 $ par mois et offre également un accès VPN. Contrairement au plan de 500 Go, cependant, le plan de 2 To n’est pas exclusif à T-Mobile.

Si vous vous êtes inscrit à Google One via T-Mobile mais que vous n’avez pas encore reçu d’e-mail, vous pouvez essayer de profiter de l’offre à partir de la page des avantages de Google One. L’offre de crédit Google Play est valable jusqu’au 1er avril 2022. Il est également important de noter que le crédit promotionnel doit être utilisé avant le 1er juillet 2022.

