Google One peut inclure le Play Pass dans un futur forfait à prix réduit

TL;DR

Google envisage apparemment de fusionner Google One et Play Pass en un seul ensemble. C’est selon les informations recueillies à partir d’un démontage de l’application Google One. On ne sait pas si ou quand Google pourra lancer le bundle.

Google envisage apparemment de fusionner son abonnement Google One avec Play Pass dans une nouvelle offre groupée à prix réduit.

Selon un démontage d’application mené par 9to5Google, Google One pourrait bientôt permettre aux utilisateurs d’ajouter Play Pass à leur forfait Google One et de bénéficier d’une remise en pourcentage sur le prix global. On ne sait pas combien les utilisateurs peuvent économiser, mais les utilisateurs pourraient essayer le bundle avant de s’engager.

Le forfait commencera avec le forfait de base One, offrant 100 Go et au prix de 1,99 $ par mois. Si les utilisateurs ont besoin de plus de stockage, ils peuvent passer à un ensemble de 200 Go ou de 2 To, beaucoup plus cher, à une date ultérieure. Plus intéressant encore, Google suggère aux utilisateurs de “partager à la fois Google One et Play Pass avec votre groupe familial sans frais supplémentaires”. Cela fait du bundle une perspective intéressante pour une famille de joueurs mobiles.

Google One et Play Pass

Le forfait d’abonnement plairait probablement à un groupe restreint d’utilisateurs. Google One a été lancé en tant que mise à niveau du stockage dans le cloud en 2018. Il offre désormais quelques avantages supplémentaires. Play Pass, quant à lui, est l’un des plus récents ajouts d’abonnement de Google permettant aux utilisateurs d’accéder à des jeux et à des applications sans publicité ni achats intégrés. Cela coûte généralement 4,99 $ par mois.

Notamment, les preuves recueillies par le démontage de l’application ne confirment pas que ce pack arrive de si tôt. Cela suggère cependant que Google pourrait envisager cette offre à l’avenir.

De plus en plus d’entreprises cherchent à regrouper des offres ou des modèles d’abonnement moins chers avec des fonctionnalités plus légères. Récemment, Spotify a lancé un essai de son niveau Spotify Plus moins cher et financé par la publicité, qui offre aux utilisateurs des avantages Premium. YouTube teste également un niveau Premium Lite, qui offrirait aux abonnés une expérience sans publicité sans les avantages de Premium proprement dit.