Google One pour iOS apporte de nouveaux filtres ML à Google Photos

Avec les téléphones Pixel de l’année dernière, Google a introduit de nouveaux outils d’édition basés sur l’apprentissage automatique qui ont ensuite été intégrés à tous les appareils Android avec Google One. Les utilisateurs iOS avec un abonnement One ont désormais accès à ces nouveaux filtres dans Google Photos.

Suite à l’extension d’Android en février, les utilisateurs iOS de Google Photos avec un abonnement à Google One ont accès à :

Éclairage portrait : modifiez la position et la luminosité de la lumière pour les photos de personnes. Flou : flouter l’arrière-plan de certaines photos de personnes non prises en mode portrait. Mise au point des couleurs : désaturez l’arrière-plan tout en conservant la couleur de premier plan pour les photos de personnes. Suggestions intelligentes : des modifications faciles à utiliser qui s’adaptent au contenu de chaque photo. HDR : améliore la luminosité et le contraste de l’image. Ciel : choisissez parmi plusieurs palettes et ajustez la couleur et le contraste dans le ciel

Les palettes de ciel incluent les « super filtres » Dynamique, Vif, Lumineux, Radiant, Ember, Airy, Afterglow et Stormy qui « appliquent des modifications complexes en un seul clic ». Ils apparaissent dans l’onglet « Suggestions » de l’éditeur repensé introduit en juin, tandis que d’autres outils, y compris HDR, sont disponibles sous « Ajuster ».

Pendant ce temps, les mises à niveau Blur et Color Pop fonctionnent désormais sur les images qui n’ont pas d’informations de profondeur. Toutefois:

Vous pouvez toujours utiliser le flou, la mise au point des couleurs et la suggestion de couleur pop sur les photos avec des informations de profondeur (par exemple celles prises en mode portrait) même si vous n’êtes pas membre de Google One.

Vous devez disposer d’un appareil iOS avec au moins 3 Go de RAM et exécutant iOS 14.0 ou une version plus récente pour voir les outils. Ces filtres Google One dans Google Photos pour iOS sont maintenant déployés pour les abonnés et sont marqués comme tels dans l’éditeur.

