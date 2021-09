Google One propose désormais un bon plan de stockage si le niveau 10 To est trop coûteux pour vous

in

Google One a introduit un nouveau plan de stockage qui offre une option plus abordable sans facturer l’espace de stockage dont vous n’avez peut-être pas besoin. Le service de stockage en nuage ajoute désormais un niveau de 5 To pour 24,99 $ par mois, comme l’a repéré 9to5Google.

Source : 9to5Google

Le nouveau plan offre les mêmes avantages disponibles dans le niveau 2 To, y compris un accès rapide aux experts Google, une option de partage familial et un accès VPN pour certains des meilleurs téléphones Android. De plus, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur vos achats dans le Google Store.

Si vous optez pour le plan de paiement annuel, le nouveau niveau ne coûte que 249,99 $ par an. C’est une économie de 17% par rapport au forfait mensuel. En comparaison, le forfait 2 To vous coûte 9,99 $ par mois tandis que le niveau 10 To coûte 49,99 $ par mois.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le nouveau plan de stockage est une meilleure option pour ceux qui ne veulent pas payer 50 $ par mois pour 10 To de stockage mais ont besoin de plus de 2 To pour stocker leurs fichiers. Plus particulièrement, le nouveau plan est un ajout bienvenu pour les utilisateurs de Google qui recherchent une option de stockage pratique depuis que Google Photos a commencé à limiter les téléchargements de photos gratuits en juin.

Si le nouveau niveau Google One semble être adapté à vos besoins de stockage, il est apparemment en cours de déploiement auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs.