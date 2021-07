Google ouvre le programme pour tester les bêtas d’Android Auto et tout le monde peut s’inscrire | La technologie

Google avance avec Android Auto et rouvre le programme pour tester les versions bêta de la plateforme la plus utilisée dans les véhicules.

L’amélioration des applications, des plates-formes et des systèmes d’exploitation nécessite souvent la collaboration des utilisateurs. Il est courant que de nombreuses versions passent par une phase de test avant l’arrivée de la version officielle et maintenant Android Auto a ouvert son programme pour utiliser les versions bêta. Tout le monde peut joindre.

Être un testeur Android Auto signifie accédez aux nouvelles fonctionnalités et aux modifications sur lesquelles vous travaillez avant tout le monde, tout en comprenant toujours que ceux-ci ne sont pas terminés et peuvent subir des problèmes ou des instabilités dans leur fonctionnement, voire être mis au rebut et ne jamais atteindre la majorité des utilisateurs.

Comme le rapporte Google, l’inscription aidera à “concevoir une version améliorée d’Android Auto. Vous pouvez tester les nouvelles fonctionnalités avec votre téléphone et votre véhicule dans votre région. Lorsque vous nous envoyez vos commentaires, nous les utiliserons pour apporter des améliorations dans les prochaines versions”.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Un détail important à savoir est qu’à tout moment il y a la possibilité de arrêtez de tester la version de développement et revenez à stable, il suffit de le réinstaller. Google est conscient que ce type de bêta est parfois inintéressant pour certains utilisateurs et il est possible de collaborer avec eux comme chacun le souhaite.

Selon Google, les étapes pour collaborer sont simples : accédez à la page pour participer aux bêta-tests d’Android Auto, sélectionnez pour devenir testeur et mettez à jour l’application vers la version bêta via Google Play. Bien qu’à ce stade, il semble qu’aucun autre utilisateur ne puisse être ajouté, ils seront acceptés petit à petit.

Google s’engage fermement envers Android Auto et c’est un projet qui devient de plus en plus compatible avec de plus en plus de mobiles et de véhicules, et est lancé dans de plus en plus de pays. Pour mettre à jour et améliorer, l’aide des utilisateurs sera essentielle dans un avenir proche.