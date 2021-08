Google paiera des milliards pour rester présent dans les produits Apple | La technologie

Google aurait augmenté de 5 milliards de dollars le montant qu’il verse à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur iOS.

Lorsque vous achetez un iPhone ou un iPad, vous voyez que le moteur de recherche par défaut est Google, ce qui n’est pas un hasard, mais cette décision implique des milliards de dollars.

On sait depuis un certain temps que Google paie à Apple des millions et des millions de dollars année après année pour rester le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone, l’iPad et le Mac, entre autres.

Et maintenant, selon la dernière note des investisseurs, Google pourrait payer à Apple, en ce 2021, environ 15 000 millions de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut dans iOS. C’est beaucoup d’argent, mais considérant qu’en 2020 Google semble avoir payé à Apple environ 10 milliards de dollars, l’augmentation est considérable.

C’est une augmentation de 5 milliards de dollars que Google serait contraint d’augmenter en 2021 ne pas être surenchéri par Microsoft, ce qui aurait probablement amélioré l’offre d’Apple par rapport à l’année dernière.

Au vu de la grosse somme d’argent dans laquelle Google investirait cette année après année, cela démontre l’importance de rester le premier lorsqu’il s’agit de moteurs de recherche sur des appareils tels que l’iPhone ou le Mac, qui sont très populaires, notamment aux États-Unis. Les États, les États et l’Europe.

Dans tous les cas, Apple et Google sont susceptibles de faire face à des problèmes réglementaires à l’avenir concernant ces types de paiements, mais comme il réglemente, cette pratique est susceptible de se répéter année après année.