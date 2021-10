Google parie gros sur le Pixel 6, vise à voler des parts de marché à Samsung et Apple

Google a annoncé aux fournisseurs qu’il prévoyait de fabriquer plus de 7 millions d’unités de Pixel 6 et 6 Pro, selon Nikkei Asia. C’est presque deux fois plus que ses expéditions totales de smartphones l’année dernière. Selon les données d’IDC, Google a expédié un peu plus de 3,7 millions de téléphones en 2020.

Google veut apparemment profiter de la reprise post-pandémique du marché mondial et de sa position en tant que seul fabricant américain de téléphones Android. Il espère également détourner les consommateurs des autres marques en promettant des mises à jour plus longues et des fonctionnalités de sécurité supérieures. Et ce n’est pas seulement la prochaine série Pixel 6 sur laquelle la société parie gros. La société aurait également demandé aux fournisseurs de produire plus de 5 millions d’unités du Pixel 5a, son meilleur téléphone Android à petit budget.

Alors que Google semble assez confiant quant à la nouvelle série Pixel 6, il reste à voir si l’entreprise peut réellement atteindre son objectif de production. Les chaînes d’approvisionnement du monde entier sont actuellement confrontées à des défis en raison de pénuries de puces et de composants. Nikkei Asia affirme que la production de téléphones Pixel n’a pas encore été affectée, mais que l’efficacité de l’assemblage du téléphone a été affectée en raison de « problèmes techniques liés à la technologie d’étanchéité ».

La pénurie mondiale de puces a contraint presque tous les fabricants de smartphones à abaisser leur objectif de production. La semaine dernière, il a été signalé qu’Apple devrait réduire de 10 millions d’unités ses objectifs de production d’iPhone 13 pour 2021 en raison d’une pénurie de composants de Broadcom et Texas Instruments. La société avait initialement prévu de produire 90 millions de nouveaux iPhones au quatrième trimestre de l’année.