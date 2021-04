Google Partage à proximité vous permet désormais d’envoyer des fichiers à plusieurs mobiles à proximité en même temps | La technologie

Google continuerait à améliorer le partage à proximité pour l’amener au niveau de l’AirDrop d’Apple, la dernière chose qui viendrait serait la possibilité de partager des fichiers vers plusieurs mobiles à proximité.

Les comparaisons sont odieuses et Google Near Share est ce que les utilisateurs d’Apple appelleraient AirDrop. Mais si le second est plus que connu et utilisé, le second est toujours une fonctionnalité dont de nombreux utilisateurs ne profitent pas pleinement.

Cette fonction est venue avec Android 11 pour un large éventail de terminaux et avec elle la possibilité d’envoyer à la fois des fichiers et des URL en un instant et sans avoir besoin de dépenser de données. Allez, les Mountain Viewers ont pensé à tout.

Jusqu’à présent, Google Partage à proximité nous permettait uniquement d’envoyer et de recevoir des fichiers de nos contacts. Les options que nous avons trouvées dans le menu de visibilité de l’appareil étaient: tous les contacts, certains contacts et masqués.

Cela changerait en un rien de temps et les gens de XDA ont déjà eu leur premier aperçu du partage de fichiers en groupe. Cette option serait activée à partir du même menu de visibilité, seulement que l’option de certains contacts serait éliminée et elle deviendrait uniquement des contacts, afin de faire place à l’option de «partager avec tout le monde».

Dans la vidéo ci-jointe, nous voyons comment cette fonctionnalité est testée avec quatre appareils de différentes marques, un appareil est celui qui envoie à la fois les fichiers et les URL et les trois autres sont ceux qui les reçoivent. On voit comment le transfert est quasi instantané et peut être accepté dans le menu déroulant qui apparaît.

Nous rappelons que ce transfert ne consomme pas de données mobiles et est une alternative parfaite pour partager ces photos ou vidéos avec vos amis sans envoyer par WhatsApp qui recompresse la qualité.

Pour tester cette nouveauté de Google à proximité, ils ont indiqué que Il est nécessaire d’avoir la version 21.15.12 des services Google Play. Cette fonctionnalité est toujours dans le four et n’est donc pas disponible ouvertement.

Google doit polir tous les bugs ou erreurs possibles, puis le lancer afin que nous puissions l’utiliser sans plainte. Ce qui est clair pour nous, c’est que le pari sur Google à proximité est sérieux et nous en verrons probablement plus à l’avenir.