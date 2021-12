Google partage les principales tendances de recherche de 2021

Google a publié son aperçu annuel des principales tendances et thèmes de recherche de l’année, qui fournit un rappel quelque peu étourdissant de tout ce qui s’est passé en 2021 – ce qui donne vraiment l’impression que cela n’a duré que quelques mois.

Le mini-site des tendances de recherche 2021 de Google comprend des données sur tous les sujets d’intérêt clés, y compris les recherches globales et les événements d’actualité.

Comme vous pouvez le voir ici, via le mini-site, vous pouvez trier les annonces par région, offrant ainsi un aperçu plus précis de ce qui se passe dans votre coin du monde.

Les listes fournissent également une perspective, basée au moins sur le volume de recherche, sur les chansons, les équipes sportives et les émissions de télévision les plus populaires, ainsi que sur d’autres catégories.

Oh wow, ‘Squid Game’, quelle surprise.

Google a également fourni un aperçu mensuel déroulant des termes les plus recherchés, ce qui est un moyen plus spécifique de comprendre ce qui s’est passé et quand.

Cette longue panne de Facebook en octobre a certainement suscité beaucoup d’attention. tous vos œufs dans le même panier ».

Google a également partagé un aperçu des tendances et des moments clés de la culture pop, ajoutant encore à la perspicacité ici.

Il y a quelques notes clés, et il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux tendances et aux données pour avoir une idée de ce qui se passe, tout en rafraîchissant votre propre cerveau sur ce qui s’est passé au cours des 12 derniers mois – ce qui, encore une fois, ne ressemble pas à ça fait si longtemps.

Une pandémie fait apparemment cela, comprimant le temps d’une manière qui ne semble pas naturelle en faisant autant de jours identiques. Ou peut-être est-ce une réponse mentale, avec votre cerveau désireux d’avancer vers la prochaine étape, ce qui accélère votre perception du temps.

Quoi qu’il en soit, cela fait un an et j’espère que nous nous rapprochons maintenant de la prochaine étape de la vie post-pandémique.

Vous pouvez consulter le mini-site Google « Year in Search » ici.