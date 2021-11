Google partage les principales tendances des produits pour les fêtes, basées sur le volume de recherche Google

Vous voulez connaître les principales tendances des produits qui devraient gagner du terrain en cette période des fêtes ?

Google a publié aujourd’hui sa liste annuelle Holiday 100, qui met en évidence les recherches de produits qui devraient être les plus tendance sur Google aux États-Unis pendant la saison des vacances, sur la base de l’augmentation de l’activité de recherche au cours des derniers mois.

Comme expliqué par Google :

« Le Holiday 100 de cette année reflète les réalités dans lesquelles beaucoup d’entre nous vivent encore. Les équipements domestiques comme les cafetières et les équipements de fitness continuent de figurer sur la liste. Mais nous voyons également de plus en plus d’articles suggérant que les gens sortent davantage, comme des parfums et des produits de beauté. »

Comme vous pouvez le voir ici, la liste est assez basique, mais elle décrit les informations clés dont vous avez besoin, en fonction de l’intérêt croissant pour les recherches, ce qui pourrait vous aider à trouver les meilleurs cadeaux pour votre famille et vos amis, tout en mieux aligner votre propre marketing. approcher.

Comme le note Google, les parfums et les eaux de Cologne ont une tendance plus élevée que par le passé, tandis que les produits technologiques seront également une inclusion populaire sous le sapin de Noël.

Et sans surprise, le jeu a également connu une forte augmentation de l’intérêt à la suite de la pandémie.

La dynamique sociale ajoutée du jeu jouera également un rôle dans le prochain changement de métaverse, les jeunes utilisateurs, en particulier, étant désormais beaucoup plus enclins à interagir avec des amis dans des environnements virtuels, comme Roblox et Fortnite, et via des avatars qui les représentent dans ces espaces. .

Si vous voulez une vision réelle de ce à quoi pourrait ressembler un métaverse plus large, c’est tout, en vous appuyant sur ces applications avec plus d’options d’utilité et d’engagement, et à mesure que les jeunes consommateurs grandissent de plus en plus habitués à se connecter de cette manière, c’est probablement là que les développeurs vont construire à partir de, afin de se rattacher à ces comportements, et d’améliorer l’attrait pour la prochaine génération de consommateurs.

Cela vaut vraiment la peine de jeter un coup d’œil à la liste complète de Google Holiday 100, qui, encore une fois, est un aperçu assez basique, mais peut vous aider à formuler une meilleure idée des principales tendances de consommation et à éclairer votre processus.

Vous pouvez consulter la liste Google Holiday 100 ici.