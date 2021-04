Google partage une photo qui aurait été prise avec Google Pixel 5a

Un article de blog officiel de Google contient une photo avec des données EXIF ​​suggérant qu’elle provenait d’un Google Pixel 5a.Google n’a pas encore lancé ce téléphone, il s’agit donc d’une anomalie.Cependant, il est possible que la photo soit étiquetée à tort et provienne de un autre appareil.

Aujourd’hui, Google a publié un article de blog apparemment inoffensif détaille certaines fonctionnalités de l’appareil photo des appareils Pixel. Cependant, dans le message se trouve un lien vers une photo qui, lorsqu’elle est examinée, provient d’une source curieuse.

Selon les données EXIF ​​associées à cette photo, il s’agit d’un Google Pixel 5a (h / t 9to5Google). L’existence de ce smartphone inédit n’a été que confirmée, mais voici une photo qui aurait été tirée de l’appareil.

Juste au cas où Google prendrait la photo, la voici dans un format compressé:

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Evidemment, il n’y a rien de trop exceptionnel dans cette photo. Cependant, selon ses données EXIF, il a été tourné le 1er octobre 2020 par l’ingénieur logiciel de Google Manfred Ernst à l’aide d’un Pixel 5a.

Maintenant, le 1er octobre 2020, c’était il y a longtemps. En fait, les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G n’avaient été lancés que la veille de la prise de cette photo. Il semble étrange qu’Ernst prenne un prototype fonctionnel du Pixel 5a pour une séance photo il y a si longtemps. C’est exactement ce que suggèrent ces données EXIF.

Bien sûr, il est possible que les données EXIF ​​soient incorrectes et que cela ait été tourné avec autre chose – peut-être un prototype de Pixel 4a mal étiqueté qu’Ernst utilisait encore. On ne peut pas dire avec certitude.

En fin de compte, cela pourrait être la première photo accessible au public prise avec un Pixel 5a. J’espère que nous en saurons bientôt plus sur ce téléphone très attendu!