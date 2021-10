Google Pay abandonne son projet d’offrir des comptes bancaires Plex après une longue liste d’attente

Après avoir annoncé de grands projets d’offrir des comptes bancaires via son nouveau service Plex dans Google Pay, la société abandonne maintenant l’entreprise.

La nouvelle a été annoncée pour la première fois vendredi par un tweet de Walter Bloomberg, qui est affilié à Bloomberg News. Des sources indiquant que la société n’offrirait plus de comptes bancaires.

Google abandonne son projet d’offrir des comptes bancaires, selon certaines sources – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 1er octobre 2021

Un porte-parole de Google a confirmé la nouvelle avec Android Central, affirmant qu’il ne se concentrait plus sur la fourniture de ces services lui-même et qu’il continuerait plutôt à soutenir les banques et les institutions financières via son application.

Notre travail avec nos partenaires a clairement montré qu’il existe une demande des consommateurs pour des paiements numériques simples, transparents et sécurisés pour les transactions en ligne et en magasin. Nous mettons à jour notre approche pour nous concentrer principalement sur la fourniture d’une habilitation numérique pour les banques et autres fournisseurs de services financiers plutôt que de nous servir en tant que fournisseur de ces services. Nous sommes convaincus que c’est le meilleur moyen pour Google d’aider les consommateurs à avoir un meilleur accès aux services financiers et d’aider l’écosystème des services financiers à se connecter plus profondément avec leurs clients dans un environnement numérique.

Google a annoncé ses plans fin 2020 parallèlement à l’expérience remaniée de Google Pay. Des comptes bancaires Plex devaient être proposés cette année via un partenariat avec plusieurs établissements bancaires.

Le service offrirait des comptes chèques et d’épargne accessibles via Google Pay pour accéder facilement à l’historique des transactions organisé et consultable. Une carte de débit et des objectifs d’épargne étaient également prévus pour le service.

Alors que les clients étaient encouragés à s’inscrire sur la liste d’attente, les mises à jour sur les services étaient rares et nous savons maintenant pourquoi.

Le porte-parole nous dit que cela n’affectera pas Google Pay ; les clients pourront toujours l’utiliser comme ils le font normalement sur les meilleurs téléphones Android, y compris effectuer des paiements en magasin avec leur solde Google Pay. Les utilisateurs peuvent également continuer à associer leurs propres comptes bancaires dans Google Pay pour accéder facilement à leur solde et à leurs transactions.