Google Pay ajoute des dizaines de nouvelles banques dans 9 pays

La marche imparable de Google se poursuit : l’entreprise ne se reposera pas tant que toutes les institutions financières de la planète ne pourront pas utiliser le système de paiement mobile Google Pay. Au cours des dernières semaines, nous avons répertorié des banques supplémentaires ajoutées aux différentes pages d’assistance de Google, et il y a eu une augmentation notable des nouvelles entrées. C’est particulièrement vrai pour la Suisse, où plus de quatre-vingts banques ont ajouté la compatibilité avec Google Pay la semaine dernière.

En plus de la Suisse, Google Pay a ajouté la compatibilité avec les banques d’Australie, de Bulgarie, du Chili, de Grèce, d’Italie, de Roumanie, de Singapour et d’Ukraine. En plus de cela, les utilisateurs de Pay à Singapour peuvent désormais envoyer et recevoir des paiements à d’autres utilisateurs, ce qui n’était auparavant qu’une option aux États-Unis et en Inde.

Australie

Bulgarie

Chili

Grèce

Italie

Roumanie



Singapour

CIMB (de plus, les transferts de personne à personne Google Pay fonctionnent désormais !)

la Suisse

Aargauische Kantonalbank acrevis Bank AG AEK BANK 1826 Genossenschaft Alpha Rheintal Bank AG Appenzeller Kantonalbank Banca dello Stato del Canton Ticino Bank Avera Bank BSU Bank Cler AG Bank EEK AG Bank EKI Genossenschaft Bank Gantrisch Genossenschaft Bank in Zuzwil Bank J. Bank Safra Sarasin SA Co AG Bank Leerau Genossenschaft Bank Oberaargau AG Bank SLM AG Bank Sparhafen Zürich Bank Thalwil Bank Zimmerberg AG Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâtel Banque Cantonale Vaudoise Basellandschaftliche Kantonalbank Basler Kantonalbank BBO Bank Brienz Kantonalbank Bernerland Bank AG CIM Banque Caisse d’Epargne Couary SA Caisse d’Epargne de Cosson Clientis Bank Aareland Clientis Bank im Thal Clientis Bank Oberuzwil Clientis Bank Thur Genossenschaft Clientis Bank Toggenburg Clientis Biene – Bank im Rheintal Clientis BS Bank Schaffhausen Clientis EB Entlebucher Bank Clie ntis Spar- und Leihkasse Thayngen Clientis Sparcassa 1816 Clientis Sparkasse Oftringen Clientis Sparkasse Sense Crédit Mutuel de la Vallée Ersparniskasse Affoltern im Emmental AG Ersparniskasse Rüeggisberg Ersparniskasse Schaffhausen Glarner Kantonalbank Gonet & Cie Banquiers Privee Gensenschat Kantonalbank AG Maerki, Baumann & Co AG Manor Migros Bank AG Nidwaldner Kantonalbank Obwaldner Kantonalbank Regiobank Männedorf AG Regiobank Solothurn Rothschild Bank AG SB Saanen Bank AG Schaffhauser Kantonalbank Schwyzer Kantonalbank Spar + Leihkasse Gürbetal Spargguti AG Bud- und- und- Leihkasse Leihkasse Riggisberg Sparkasse Schwyz AG St. Galler Kantonalbank AG Thurgauer Kantonalbank Urner Kantonalbank Valiant Bank Zuger Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Landbank AG

Ukraine

Société par actions OKCI Bank