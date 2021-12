Google Pay apporte la prise en charge du tap-to-pay et de Wear OS dans quelques nouveaux pays

Payez avec votre montre dans 40 pays

Google est sur une lancée cette année lorsqu’il s’agit d’étendre la prise en charge internationale de Google Pay. En plus d’avoir déjà intégré des dizaines de nouvelles banques, nous avons également vu la prise en charge de Wear OS être disponible dans de plus en plus de pays. Il est maintenant temps de poursuivre cette fête, avec de nouvelles options pour les utilisateurs aux Pays-Bas, en Israël et au Kazakhstan.

Ces trois pays ont déjà pris en charge Google Pay pour effectuer des achats en ligne, et les nouvelles de cette semaine traitent davantage de leur expansion dans les espaces de vente au détail de brique et de mortier. Israël et le Kazakhstan commencent tous deux à prendre en charge les transactions tap-to-pay via Payer avec les téléphones Android, tandis que nous assistons à une expansion aux Pays-Bas.

Nous avons également de bonnes nouvelles pour les fans de wearables, avec la prise en charge des paiements mobiles via Wear OS également en ligne dans les trois pays. Cela porte à 40 la liste des pays qui fonctionnent avec Google Pay sur Wear OS.

Nous entendrons probablement plus de nouvelles de ce genre de la part de Google dans les mois à venir, car il joue un jeu de rattrapage avec Apple Pay, qui est actuellement disponible dans 69 pays, dont Israël, le Kazakhstan et les Pays-Bas. Certains candidats possibles pour la future disponibilité de Google Pay sur Wear OS incluent l’Inde et le Japon, qui ont tous deux déjà Google Pay, mais pas pour les appareils portables.

