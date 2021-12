Google Pay et le pacte d’encre Mastercard pour fournir des paiements par carte tokenisés

Si l’appareil mobile est égaré, les détails de la carte resteront sécurisés sous forme de jeton numérique. Le token peut être mis à jour par l’émetteur de la carte en cas de perte, d’expiration ou de remplacement de la carte.

Mastercard et Google ont annoncé mardi un partenariat grâce auquel les utilisateurs de Google Pay peuvent effectuer des transactions en utilisant les cartes de crédit et de débit Mastercard sur l’application. Les titulaires de carte Mastercard pourront effectuer des paiements via un jeton numérique sans partager les détails de la carte avec les commerçants.

Les utilisateurs de Google Pay Android pourront numériser et payer sur tous les marchands compatibles Bharat QR et les machines tap-and-pay, et effectuer des transactions dans l’application avec leurs cartes respectives. Si l’appareil mobile est égaré, les détails de la carte resteront sécurisés sous forme de jeton numérique. Le token peut être mis à jour par l’émetteur de la carte en cas de perte, d’expiration ou de remplacement de la carte.

Pour l’enregistrement, les utilisateurs devront effectuer une configuration unique en saisissant les détails de leur carte et un mot de passe unique pour ajouter leurs cartes à l’application Google Pay.

Sajith Sivanandan, chef d’entreprise chez Google Pay et NBU – APAC, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Mastercard pour la tokenisation des cartes, qui offrira aux utilisateurs une sécurité de pointe pour les paiements par carte. Ceci est déjà en ligne pour plusieurs émetteurs de cartes de crédit sur Mastercard, et nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres partenaires bancaires pour étendre davantage l’adoption de la tokenisation en Inde. Nous espérons que la simplicité et la commodité ajoutées permettront à une base d’utilisateurs toujours plus large de se sentir en sécurité pour effectuer davantage de paiements numériques. »

Les membres de l’industrie ont déclaré que si la tokenisation en tant que technologie garantit une meilleure sécurité et sûreté pour les propriétaires de cartes, les consommateurs doivent être davantage sensibilisés à ce sujet, car cela peut conduire à un scénario dans lequel la saisie répétée des détails de la carte constitue une menace pour l’anonymat des informations de la carte.

S’adressant à FE, Sijo Kuruvilla, directeur exécutif de l’Alliance of Digital India Foundation (ADIF), un organisme industriel pour les start-ups numériques, a déclaré : « Chez ADIF, nous avons des inquiétudes quant à la préparation. Ces normes nécessitent un changement à l’échelle de l’écosystème dans les systèmes technologiques et les flux de travail. Ce changement de politique concerne trois acteurs majeurs : les banques, les systèmes de paiement intermédiaires et les commerçants. Dans le cas où les banques seraient laxistes en matière de préparation, le plus gros de cela sera supporté par les commerçants sous la forme d’une perte de revenus – nous envisageons des pertes de revenus comprises entre 20 et 40 % au minimum. »

Il a déclaré que le délai de mise en œuvre des directives de tokenisation à partir du 1er janvier est court et que des délais plus courts ont généralement tendance à avantager les grands acteurs au détriment des plus petits. « À ce stade, il est crucial pour le [Reserve Bank of India] pour évaluer de près l’état de préparation de l’industrie et prendre les mesures appropriées pour répondre aux préoccupations concernant les perturbations des activités et assurer la continuité des activités », a-t-il déclaré. L’ADIF prévoit d’envoyer prochainement un autre ensemble de recommandations liées à la tokenisation à la RBI.

