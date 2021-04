Google Pay étend la prise en charge des transports en commun aux États-Unis et s’associe à Target et Safeway

Google a déployé aujourd’hui plusieurs nouvelles mises à jour de l’application Google Pay aux États-Unis, aidant les utilisateurs dotés des meilleurs téléphones Android à mieux gérer leur argent.

Tout d’abord, l’application propose désormais une intégration avec Safeway et Target. Il affichera les offres de l’un ou l’autre magasin lorsqu’un utilisateur recherche Safeway ou Target dans l’application. Alternativement, l’activation de l’accès à la localisation et le passage de ces magasins devraient faire apparaître une notification qui affichera les offres hebdomadaires.

Josh Woodward de Google a expliqué dans un article de blog:

Nous nous sommes associés à Safeway pour faciliter la recherche d’offres hebdomadaires d’épicerie à partir de l’application Google Pay. Vous pouvez trouver des offres sur des milliers d’articles dans plus de 500 magasins Safeway à travers le pays. Vous pouvez également découvrir des offres similaires dans les magasins Target du pays.

Google ajoute également la prise en charge des laissez-passer de transport en commun à Chicago et dans la région de la baie. Désormais, les utilisateurs pourront voyager en utilisant uniquement leur téléphone via des lecteurs sans contact ou en montrant visuellement les billets au personnel. Vous pourrez y accéder grâce à un nouveau raccourci “Ride transit” sur la page d’accueil.

Enfin, Google Pay va également agir beaucoup plus comme une banque intelligente. Google ajoute un nouvel onglet “Insights” à l’application qui permettra aux utilisateurs de voir combien ils dépensent et sur quoi. Par exemple, si vous recherchez “nourriture”, vous verrez combien vous avez dépensé en nourriture via Google Pay. Vous comptez ces calories? Recherchez des hamburgers ou des pizzas, ou même Burger King et Pizza Hut. La catégorisation des dépenses est un outil utile pour les applications bancaires classiques, et il est bon de voir Google le déployer ici.

Vous devez être sur la nouvelle application Google Pay pour voir l’une de ces fonctionnalités. La nouvelle version de l’application n’est disponible que dans quelques pays, mais Google la commercialisera probablement bientôt dans d’autres pays.