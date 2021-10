Google Pay n’offrira pas de comptes bancaires

Il y a quelque temps, Google a annoncé un nouveau service, appelé « Plex », qui permettrait aux utilisateurs d’ouvrir des comptes bancaires directement sur Google Pay.

Pas de comptes bancaires sur Google Pay : projet Plex conditionné par le système bancaire

A ce jour, il est possible de lier un compte bancaire à Google Pay, mais il faut déjà en avoir un. L’objectif du projet Plex était de permettre aux utilisateurs de Google Pay d’ouvrir un compte bancaire directement sur l’application, grâce à une collaboration avec certaines banques (Citigroup et Stanford Federal Credit Union).

Récemment, cependant, Google a abandonné le projet Plex, en partie parce qu’il semble que le système bancaire se méfie de plus en plus des géants technologiques comme Alphabet (la holding de Google), Amazon ou Facebook. Seul Apple a réussi à lancer avec succès une carte de crédit en 2019, grâce à Goldman Sachs, et serait en train d’explorer un produit « acheter maintenant, payer plus tard » avec la même banque.

Le compte Plex n’aurait pas de frais mensuels, de frais de découvert ou d’exigences de solde minimum, et les utilisateurs pourraient également demander une carte de débit physique active sur le réseau Mastercard.

Le système bancaire traditionnel peut craindre que ces géants ne finissent par vousp trop concurrence avec les opérateurs existants, voire engloutir certains services, notamment ceux liés aux paiements et au crédit à la consommation.

Cependant, il est difficile d’imaginer que Google, et les autres grands géants de la technologie, abandonneront tout simplement et accepter de ne pas coopérer avec le système financier actuel d’offrir des services financiers à leurs utilisateurs.

Google ne proposera pas de système financier pour le moment.

Google, Amazon et Facebook s’ouvrent à de nouveaux services financiers

Il est probablement plus probable qu’ils se lancent dans des projets alternatifs, tels que Diem de Facebook, un tout nouveau système de paiement, développé en interne et basé sur les nouvelles technologies liées à la blockchain.

D’un autre côté, Google lui-même a été actif dans l’espace crypto depuis un certain temps grâce à de nombreuses collaborations. Amazon est également actif depuis des années, grâce à ses solutions de blockchain sur AWS.

En attendant, Twitter a décidé de intégrer les paiements en bitcoins sur le Lightning Network, le chemin semble donc tracé.

Si ce ne sont pas les banques qui collaboreront avec les big tech pour leur permettre de proposer des services financiers à leurs utilisateurs, alors ce seront probablement les technologies blockchain qui permettront à ces géants de créer et de proposer à leurs utilisateurs de nouveaux, et peut-être même des services financiers plus compétitifs que les traditionnels.

Lorsque le système bancaire, craignant une concurrence excessive, se retire du monde de la grande technologie, il laisse un énorme vide, dont il est tout à fait possible que crypto-monnaies remplira.

Crypto-monnaies pourrait donc être un alternative viable au système bancaire traditionnel en termes d’intégration profonde, et peut-être native, au sein des grandes plates-formes informatiques désormais utilisées dans le monde entier par des milliards de personnes.

Ce processus a déjà commencé cette année, grâce à Twitter, et il est difficile d’imaginer qu’il s’arrête.