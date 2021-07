Google Pay permet des prêts en ligne pour les petites entreprises, en partenariat avec l’application de prêt numérique FlexiLoans

Google avait annoncé plus tôt cette année qu’il investira 15 millions de dollars pour soutenir les PME en Inde.

Crédit et financement pour les MPME : L’application de paiement de Google pour les petites entreprises, d’autres – Google Pay for Business a désormais permis aux petits commerçants d’accéder au crédit grâce à son lien avec la plate-forme de prêt numérique pour les MPME FlexiLoans. Ce dernier cherche également à octroyer des prêts à plus de 50 000 petites entreprises au cours des 12 prochains mois grâce à cette collaboration. Les prêts de crédit à une majorité de MPME dans de multiples secteurs ont été gravement touchés en raison de la pandémie et des fermetures consécutives. Il est important de noter que le crédit déployé par les banques aux micro et petites entreprises (MPE) en avril de cette année avait enregistré une croissance négative d’une année sur l’autre de moins 2,2% pour la première fois depuis que Covid a frappé l’année dernière, les dernières données de la Banque de réserve de L’Inde a montré. Les banques avaient déployé Rs 10,60 crore lakh en avril, contre 10,84 lakh crore Rs en avril 2020.

FlexiLoans a déclaré qu’il s’agissait du premier prêteur à être mis en ligne sur la plate-forme Google Pay. La société a déclaré avoir déboursé des prêts commerciaux non garantis d’une valeur de plus de 1 000 crores de roupies au cours des quatre dernières années et avoir accès à plus de 5 millions de MPME dans le pays. Les demandes de prêt proviennent en grande partie des niveaux III et IV. FlexiLoans a ciblé un taux de décaissement annualisé de plus de 1 000 crores de roupies en une seule année. « Le moment (de la collaboration) est également bon compte tenu des difficultés auxquelles ce secteur a été confronté pendant la pandémie. Google Pay a été à l’avant-garde des paiements marchands et nous espérons offrir à chaque marchand Google Pay une expérience d’emprunt sécurisée et numérique », a déclaré Abhishek Kothari, cofondateur de FlexiLoans.com.

Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit pour les MPME indiennes est de 380 milliards de dollars et le marché des prêts numériques ou en ligne. La valeur des prêts numériques en Inde avait atteint la barre des 75 milliards de dollars en 2018 et d’ici 2023, la valeur des prêts numériques devrait passer à environ 350 milliards de dollars, selon Statista. FlexiLoans est en concurrence avec Lendingkart, Indifi, Ziploan, BharatPe, Razorpay, etc.

Afin d’atténuer la crise du crédit parmi les MPME touchées par Covid, le gouvernement avait augmenté la semaine dernière le corpus du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) à Rs 4,5 lakh crore de Rs 3 lakh crore plus tôt sous le Rs 20 lakh crore Atmanirbhar Bharat paquet annoncé l’année dernière en mai.

Google avait annoncé en début d’année qu’il investira 15 millions de dollars pour soutenir les PME en Inde pour lesquelles il est en discussion avec des partenaires locaux. Le géant de la recherche avait annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans le cadre de son engagement de plus de 800 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises dans le monde au milieu de Covid. L’entreprise avait également lancé Grow with Google Small Business Hub l’année dernière pour offrir des outils numériques aux petites entreprises pour leur adoption numérique “passer au numérique, maintenir la continuité de l’activité et accéder à des ressources utiles telles que des vidéos d’aide rapide, des pages d’assistance pour acquérir des compétences numériques”. Google avait dit l’année dernière.

