Google Pay permet désormais aux Australiens d’enregistrer leurs cartes de vaccination sur les smartphones

Les certificats de vaccination prennent de plus en plus d’importance dans presque tous les types de lieux publics, car les restrictions de verrouillage dues au COVID-19 commencent à s’assouplir. Pour les Australiens, Google facilite l’accès à leurs carnets de vaccination sur les meilleurs téléphones Android et les affiche si nécessaire partout où ils vont.

Google a annoncé que les utilisateurs de Google Pay en Australie peuvent désormais enregistrer leurs certificats de vaccination sur l’application et accéder rapidement au document s’ils doivent prouver dans un restaurant, par exemple, qu’ils ont été complètement vaccinés. Les informations sur les vaccins sont également accessibles même si vous n’êtes pas connecté à Internet, et elles sont disponibles au même endroit dans l’application Pay où vos cartes et autres laissez-passer sont enregistrés.

Les personnes qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin dans le pays peuvent également se connecter à Medicare via le site Web MyGov, afficher leur certificat numérique COVID-19 et l’enregistrer sur leur téléphone. Alternativement, ils peuvent télécharger leur certificat de vaccination via l’application Express Plus Medicare. La fonctionnalité a été déployée pour la première fois aux États-Unis en juin, lorsque Google a mis à jour l’API Passes pour permettre aux développeurs affiliés à des organisations de santé ou à des agences de santé publique de développer une carte numérique pouvant être utilisée pour démontrer le statut vaccinal d’un individu.

Pay affichera les détails pertinents tels que le type de vaccin et la date de vaccination. Ces informations sont stockées localement sur votre appareil au lieu des serveurs de Google pour plus de sécurité. Vous devrez également fournir le mot de passe, le code PIN ou les données biométriques associés à votre appareil chaque fois que vous essayez d’accéder à ces données.

Il convient de noter que vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Pay existant pour utiliser la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez également ajouter un raccourci pour votre carte de vaccination à l’écran d’accueil de votre téléphone.