Google Pay prend PayPal et lance des transactions transfrontalières

Google Pay permet désormais les transactions transfrontalières.Le service permettra dans un premier temps aux utilisateurs américains d’envoyer de l’argent à des utilisateurs en Inde et à Singapour.La fonctionnalité sera bientôt étendue à l’échelle mondiale avec l’aide de Western Union et Wise.

Google Pay ouvre pour la première fois les transactions transfrontalières. Cette décision marquera l’entrée de la société Alphabet sur le marché des envois de fonds.

Selon TechCrunch, Google ouvrira dans un premier temps les paiements d’utilisateur à utilisateur entre les États-Unis, l’Inde et Singapour. Cela signifie que les utilisateurs de Google Pay aux États-Unis pourront transférer de l’argent à des utilisateurs en Inde et à Singapour. La transaction ne fonctionnera pas en sens inverse. Comme dans, les utilisateurs indiens ou singapouriens ne pourront pas effectuer de transferts internationaux vers des utilisateurs aux États-Unis.

Google s’est associé à Western Union et Wise pour faciliter ces transactions Google Pay transfrontalières. Ces deux plates-formes de paiement seront intégrées à l’application Google Pay.

On ne sait pas non plus si ces transactions internationales seront instantanées ou si leur traitement prendra quelques jours. Cependant, les utilisateurs pourront voir le montant exact que les destinataires recevront.

Western Union a confirmé dans une déclaration à TechCrunch que les destinataires ne paieront aucuns frais. Ils obtiendront également la valeur exacte dans leur devise locale choisie par l’expéditeur aux États-Unis.

De plus, Western Union proposera des transferts gratuits illimités sur Google Pay jusqu’au 16 juin.

Wise, en revanche, facturera le taux de change réel et les frais de transfert supplémentaires. Il rendra le premier transfert gratuit pour les nouveaux clients sur les paiements jusqu’à 500 $.

Google ne prélèvera aucun frais supplémentaire de sa part.

À terme, Google vise à étendre les transactions transfrontalières sur Google Pay dans le monde entier.

“Comme nous le faisons avec un certain nombre de produits Google, nous allons tester, apprendre et itérer, puis commencer à évoluer”, a déclaré Josh Woodward, directeur de la gestion des produits chez Google à TechCrunch.