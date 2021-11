Google perd un appel clé contre une affaire antitrust de 2,4 milliards d’euros dans l’UE

La deuxième plus haute juridiction de l’UE, le Tribunal, a confirmé une décision de 2017 de la Commission européenne qui a conclu que Google avait enfreint la loi antitrust dans la façon dont il utilisait son moteur de recherche pour promouvoir son service de comparaison d’achats et rétrograder ses concurrents.

Google et sa société mère Alphabet ont fait appel de la décision, mais le Tribunal a déclaré aujourd’hui avoir rejeté cet appel et confirmé une amende de 2,4 milliards d’euros (2,8 milliards de dollars).

Ce résultat est important car il renforce les arguments antitrust avancés par l’influente commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager contre les entreprises technologiques américaines. En plus de cette affaire de comparaison d’achats, Google a été touché par deux autres affaires antitrust majeures impliquant Android et AdSense en 2018 et 2019 respectivement. Ces cas font maintenant l’objet d’un processus d’appel similaire à celui que Google a perdu aujourd’hui avec Google Shopping.

Dans son jugement, le Tribunal de l’UE a déclaré que Google avait enfreint la loi antitrust « en privilégiant son propre service de comparaison de prix sur ses pages de résultats généraux grâce à un affichage et un positionnement plus favorables, tout en reléguant les résultats des services de comparaison concurrents dans ces pages au moyen d’un classement. algorithmes.

Google, cependant, pourra toujours faire appel de la décision d’aujourd’hui auprès de la plus haute juridiction de l’UE, la Cour européenne de justice (CJCE).

Développement…