Google permettra bientôt aux utilisateurs d’Android de porter une carte de vaccin COVID

« Seul le socialisme peut sauver la Chine, et seul le socialisme aux caractéristiques chinoises peut développer la Chine », a-t-il déclaré. « Nous ne permettrons jamais à quiconque d’intimider, d’opprimer ou de soumettre la Chine. « Quiconque ose essayer de le faire aura la tête sanglante contre la Grande Muraille d’Acier forgée par plus […] More