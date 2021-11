Google permettra bientôt aux utilisateurs de réserver des créneaux de vaccination COVID-19 en utilisant la voix dans 8 langues indiennes

Les efforts sont maintenant intensifiés pour qu’Internet soit plus sûr et plus accessible, a déclaré la société.

Google pour l’Inde 2021 : Google a organisé l’événement Google pour l’Inde 2021 jeudi, et avant d’entrer dans les détails de l’événement, voici (ce que nous pensons être) l’annonce la plus importante du moment en ce qui concerne l’inclusion numérique. Google a permis aux nouveaux internautes et à ceux qui ne connaissent pas très bien les applications et ces technologies de prendre eux-mêmes leurs rendez-vous de vaccination. Google Assistant pourra désormais servir de guide étape par étape pour ceux qui pourraient en avoir besoin et les aider à réserver leurs créneaux de vaccination à l’aide de l’application CoWIN.

Cette fonctionnalité est très importante, car rappelons-nous qu’au début des campagnes de vaccination, des ressources humaines ont dû être déployées pour aider les seniors à réserver leurs créneaux de vaccination via l’application CoWIN. Cependant, l’assistant intelligent peut désormais s’occuper de cet aspect. «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec COWIN pour permettre cette intégration, où les gens du monde entier pourront facilement prendre rendez-vous pour un vaccin de manière plus guidée. Cela leur permettra d’accéder à des informations et à des soins de santé qui auraient autrement été hors de portée », a déclaré le géant de la technologie dans un communiqué.

La fonctionnalité sera déployée au début de l’année prochaine et sera disponible en neuf langues, dont l’anglais, l’hindi, le kannada, le gujarati, le bengali, le malayalam, le télougou, le marathi et le tamoul. « Nous sommes impatients d’étendre cette technologie à d’autres services sur le Web, afin de faciliter la tâche des utilisateurs sur Internet », a ajouté Google.

L’événement s’est concentré sur la numérisation en Inde et sur la manière dont le géant des moteurs de recherche y joue son rôle. Parmi les nombreuses choses dont il a parlé, le plus grand point focal de Google est resté sur la fracture numérique parmi la vaste population, que ce soit en raison des barrières linguistiques, de l’analphabétisme ou de toute autre raison. Certains se souviendront peut-être que l’année dernière, Google avait promis 10 milliards de dollars pour Google for India Digitization Fund, et c’est dans le cadre du fonds qu’il a collaboré avec Jio pour lancer JioNext afin que de nombreux Indiens puissent obtenir des smartphones abordables. Que cela se produise ou non est un problème différent, mais Google doit être félicité pour ses efforts.

Le géant des moteurs de recherche visera à rendre l’économie numérique en Inde plus inclusive pour les petites entreprises et les demandeurs d’emploi afin qu’ils puissent acquérir plus de compétences et exploiter le pouvoir de la numérisation pour réussir dans l’Inde numérique.

En conséquence, Google a annoncé le programme Google Career Certificates en collaboration avec la plate-forme de perfectionnement Coursera. Les cours sont disponibles sur la plate-forme Coursera et ils aideraient les demandeurs d’emploi à se perfectionner dans des domaines tels que le support informatique, l’automatisation informatique, la gestion de projet, l’analyse de données et la conception UX. Le géant des moteurs de recherche a également annoncé une énorme bourse de 1 lakh en collaboration avec la Fondation NASSCOM, Safeducate et Tata STRIVE.

