Google peut-il répondre à la demande pour la série Pixel 6 ?

Eric Zeman / Autorité Android

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro de Google sont sans doute ses téléphones les plus importants depuis le lancement de la gamme Pixel 3a en 2018. Les produits phares Pixel ont toujours excellé en termes de photographie et de mises à jour logicielles, mais laissaient un peu à désirer en termes de fonctionnalités matérielles pures.

La série Pixel 6 – et le Pixel 6 Pro en particulier – contribuent grandement à résoudre ce problème, en apportant une multitude de fonctionnalités haut de gamme et de matériel de caméra contemporain. Le prix des téléphones est également très attractif, le Pixel standard commençant à seulement 599 $ aux États-Unis. Mais Google a un grand défi à relever, il veut que ses nouveaux téléphones soient un succès retentissant. Avec les retards et les annulations de l’industrie, les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et la courte histoire de lancements de produits inégaux de l’équipe Made by Google, les gens pourront-ils réellement mettre la main sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ?

Notre avis : Google Pixel 6 pratique | Test du Google Pixel 6 Pro

Google a déjà été confronté à des problèmes d’approvisionnement

L’une des raisons d’être sceptique quant à la capacité de Google à répondre à la demande est que certains produits phares de Pixel précédents ont déjà souffert de problèmes de stock lors de leur lancement. Des appareils comme le Pixel et le Pixel 3 d’origine ont subi des retards de livraison, ce qui a entraîné l’envoi de commandes de quelques semaines à quelques mois après le lancement.

Il semble qu’avec ces versions passées, la société ait sous-estimé la demande au lancement ou ait eu des complications de stock. C’est une source de préoccupation lorsque les nouveaux Pixels devraient être plus populaires que les anciens. Lorsque vous combinez une demande potentiellement plus élevée avec l’inexpérience relative de Google dans la fourniture de téléphones phares au niveau d’un Samsung, cela n’augure rien de bon pour la demande de Pixel 6.

Ensuite, il y a la pénurie mondiale de puces. La pénurie dure depuis un certain temps maintenant et Google a été l’une des nombreuses entreprises gravement touchées en 2021. Comment le savons-nous ? Eh bien, il suffit de regarder son autre lancement de smartphone 2021 avec le Pixel 5a.

Le Pixel 5a a déjà été affecté par des problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais qu’est-ce que cela signifie pour le Pixel 6 ?

Google a réfuté les rumeurs début 2021 selon lesquelles le Pixel 5a avait été annulé en raison de la pénurie de puces, mais a admis que le téléphone ne serait lancé que sur deux marchés (Japon et États-Unis). La société a ensuite déclaré à TechRadar que les « défis mondiaux de la chaîne d’approvisionnement » limitaient un lancement plus large, confirmant presque que la pénurie de puces était à l’origine de la sortie à petite échelle.

À titre de comparaison, le Pixel 4a 5G de l’année dernière a été lancé en Australie, au Canada, en Europe, au Japon, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Il y a donc suffisamment de raisons pour que les sceptiques doutent que la société soit en mesure de répondre à la demande de la série Pixel 6. Et les délais de livraison sont dispersés à ce stade, Google sous-estimant à nouveau la demande. D’un autre côté, il y a des raisons de croire que les derniers produits phares de Google s’en tireront mieux à long terme.

Les choses semblent provisoirement meilleures sur le papier

Eric Zeman / Autorité Android

L’une des raisons de croire que Google pourrait mieux faire face qu’avec le Pixel 5a est le simple fait qu’il soit lancé dans plus de pays. Au lieu de se limiter au Japon et aux États-Unis, la série Pixel 6 est également disponible en Australie, au Canada, en Europe et à Taïwan. Cela suggère une confiance accrue dans la satisfaction de la demande, bien que l’absence de l’Inde soit flagrante.

Un autre signe possible que Google travaille dur pour répondre à la demande est un rapport de Nikkei Asia, affirmant que le fabricant prévoit de doubler sa production de téléphones de la série Pixel 6 par rapport à son nombre total de Pixels expédiés l’année dernière. Autrement dit, il pourrait passer de 3,7 millions de téléphones Pixel au total expédiés en 2020 à sept millions d’unités de la série Pixel 6 produites à elles seules.

Ce sentiment a apparemment été repris par le chef du matériel de Google, Rick Osterloh, dans le podcast The Vergecast :

Je veux dire, nous faisons beaucoup plus [Pixel phones] que nous avons dans le passé. Il y a un problème mineur de chaîne d’approvisionnement dans le monde. Nous nous sentons bien dans notre situation actuelle pour l’approvisionnement de cette année. Et j’espère que cela continuera tout au long de l’année prochaine, mais nous verrons. Je veux dire, nous sommes petits en ce moment, donc c’est difficile de savoir si tu en as assez.

Il y a une grande différence entre la série Pixel 6 et le Pixel 5a, et ce sont les nouveaux produits phares utilisant le processeur Tensor interne de Google. La possibilité d’utiliser des puces personnalisées peut atténuer une certaine pression sur la pénurie de puces, car Google ne dépend pas des chipsets d’un Qualcomm déjà tendu. D’un autre côté, la société de Mountain View devra toujours faire fabriquer ces puces et compte sur la fonderie de Samsung pour le faire.

Pas sorti du bois

Même si tout se passe bien à la fin, les premiers signes n’ont pas été bons pour Google. Le site Web de Google Store a lutté sous la charge de consommateurs intéressés le jour du lancement, le site Web lui-même étant mis hors ligne et les commandes refusant de passer. Les dates de livraison ont également considérablement diminué en raison de la demande, les dates citées s’étendant jusqu’au début de 2022. Notamment, la société a maintenant ouvert une liste d’attente pour les acheteurs intéressés au cas où la variante souhaitée serait en rupture de stock au lieu d’offrir des pré-commandes. .

En d’autres termes, il semble que la demande pour la série Pixel 6 soit encore plus élevée que les propres projections élevées de Google. Nous espérons donc que l’entreprise a ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement sur la numérotation rapide et a mis en place des plans d’urgence si elle veut répondre à la demande à long terme.

La possibilité de pénuries de pixels en 2022 soulève également la question de savoir si Google aurait dû reporter le lancement de la série Pixel 6 au début de 2022. Personne n’aime les lancements de papier, mais un retard officiel serait une arme à double tranchant.

D’une part, la disponibilité retardée signifie que Google pourrait jouer contre les produits phares 2022 avec du silicium plus récent, tels que la série Galaxy S22 et la gamme Xiaomi 12. Là encore, la décision de Google d’adopter du silicium personnalisé signifie que les comparaisons avec les produits phares de 2022 ne sont pas exactement des pommes contre des pommes. Vous pouvez également affirmer que les produits phares de Google ont toujours rivalisé avec les appareils de l’année suivante en raison du calendrier de sortie de l’entreprise (T4) de toute façon. Dans l’ensemble, je pense que Google a raison d’aller de l’avant.

Avez-vous réussi à commander un téléphone de la série Pixel 6 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.