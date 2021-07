Google Photos a une catégorie pour tous vos souvenirs – consultez les dernières

Cette histoire a été publiée à l’origine 02/04/2020

11 h 04 HAP le 2 avril 2021 et dernière mise à jour le 23/07/2021

8 h 50 HAP le 23 juillet 2021.

Depuis la fin de l’année dernière, Google Photos utilise un algorithme rationalisé mais puissant pour générer des tas de diaporamas thématiques à partir des bibliothèques de photos et de vidéos des utilisateurs, y compris des coupes profondes en arrière-plan du catalogue. Ces collections de soi-disant souvenirs apparaissent de temps en temps et nous les suivons au fur et à mesure de leur apparition.

Voici une liste des collections spécialement intitulées que Google a générées jusqu’à présent, ainsi qu’une brève description de ce qui a été capturé dans les médias. Cet article sera mis à jour avec les nouvelles collections au fur et à mesure de leur découverte.

juillet 2021

Club culturel – une journée au musée des beaux-arts

juin 2021

Dans la nature – toutes vos randonnées et séjours en camping en pleine nature

Le rugissement de la foule – des coups de la galerie d’arachide aux saignements de nez

Windows s’illumine – vitraux et autres installations de verre

Mai 2021

Le meilleur du printemps 2021 via 9to5Google – Comme pour le Best of Winter 2020, Google propose également des livres photo à vendre ici

Buzz heureux via 9to5Google – des boissons de café artisanales mignonnes, que ce soit du café, du thé ou autre chose

Embrasse-le – pour tous les contacts humains qui vous manquent

Souvenirs ensemble – une vitrine parfaite pour toutes vos photos de groupe

Gonflez-vous / Pompage de fer – fléchir tous vos muscles

Aventures sous-marines – sous la surface soit dans l’eau soit dans un environnement clos

Bord de l’eau – des photos prises sur les trottoirs, les jetées, etc.

avril 2021

Vers l’or – sujets et scènes athlétiques ou même sportives

Coeur de la ville – horizons métropolitains et scènes de la ville

À l’honneur – spectacles en direct

Faire sensation – Cascades, parcs aquatiques, partout où l’eau peut être fouettée

Dehors dans le pays – scènes de plaines et d’agriculture

Montagnes russes et manèges – les parcs d’attractions et le genre

Réflexion silencieuse – des photos de et autour des zones religieuses telles que les églises

Splish Splash – siroter des piña coladas au bord de la piscine ou plonger depuis le paddleboard

Vroum vroum – toute la puissance que vous pouvez mettre dans un moteur sur quatre roues (ou moins)

Mars 2021

Le meilleur de l’hiver 2020 – Google profite de cette opportunité saisonnière pour vous vendre un livre photo de compilation imprimé

Bouger un mouvement – les pistes de danse et partout où les gens sont jammin’

Acclamations! – des photos de groupe au restaurant ou au bar

Dans les bois – à travers les arbres ou au sommet de points de vue panoramiques

Jouons! – jeux de société et de table

Au sommet du monde – au sommet des collines et des montagnes

L’heure magique – des images et des extraits du crépuscule

Qu’est-ce qui mijote ? – dans la cuisine, sur la table de la salle à manger

Février 2021

Sortir pour jouer – les enfants s’amusent

Sable et mer – à la plage

Gourmandises – généralement des gâteaux et des pâtisseries décorées

décembre 2020