Google Photos abandonne une option de sauvegarde vidéo pratique sans vous le dire

Dans les régions où les connexions Wi-Fi disponibles sont limitées et les allocations de données sont faibles, la possibilité d’empêcher l’utilisation des données mobiles pour sauvegarder des fichiers multimédias volumineux est pratique. Google Photos, en revanche, a discrètement supprimé une fonctionnalité utile qui vous permettait de sauvegarder les données mobiles des téléchargements de sauvegarde vidéo.

L’option permettant de désactiver les sauvegardes vidéo sur les données cellulaires dans Google Photos a été supprimée, comme l’a d’abord remarqué 9to5Google. Auparavant, il existait des options distinctes pour sauvegarder les photos et les vidéos sur des données cellulaires, et vous pouvez choisir de ne sauvegarder les vidéos que sur une connexion Wi-Fi.

Au lieu de cela, le service a remplacé ce paramètre par une option permettant de spécifier une limite de sauvegarde quotidienne sur les réseaux mobiles pour les sauvegardes photo et vidéo. Vous pouvez accéder à la nouvelle fonctionnalité en vous rendant dans le menu des paramètres Photos, puis en ouvrant « Sauvegarde et synchronisation ».

Le dernier changement semble avoir été déployé uniquement sur les téléphones Android, les appareils iOS conservant les anciennes options. Il existe également une nouvelle option pour sauvegarder des photos et des vidéos en itinérance.

Les allocations de données ne sont pas généreuses par rapport aux normes américaines et européennes. Vous pouvez choisir de ne définir aucune donnée ou de spécifier un dérisoire 5 Mo à 30 Mo pour l’utilisation des données mobiles. Heureusement, il existe une option pour ne définir aucune limite pour les sauvegardes multimédias. Là encore, l’option illimitée n’est pas idéale dans les pays où les allocations de données sont maigres.

Cela dit, les limites quotidiennes ne devraient pas déranger les utilisateurs des pays développés, où la plupart des gens sont prêts à dépenser des données mobiles pour des sauvegardes de photos. Mais avoir une option distincte pour sauvegarder ou non des fichiers plus volumineux comme des vidéos sur des données mobiles, et à la place effectuer l’action via Wi-Fi, est toujours plus pragmatique.

