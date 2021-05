Google Photos ajoutera des mots de passe et autres actualités que vous devez connaître | La technologie

Tout n’est pas une mauvaise nouvelle avec Google Photos, il y aura quelques nouvelles que vous apprécierez sûrement.

Ces derniers mois, Google Photos a fait l’actualité, notamment en raison de la fin du stockage illimité sur la plateforme et de ce que cela peut signifier, mais ne pensez pas que cette application est en désuétude ou qu’elle a perdu tout intérêt pour l’entreprise, quoi est plus, ajoutera quelques fonctions qui seront très pratiques.

L’espace disponible a été réduit à 15 Go, mais en retour, il semble que certaines options vont arriver à Google Photos. L’un des plus importants est celui qui fait référence aux mots de passe qui peuvent être définis. Si tu veux garder un dossier sous clé, la possibilité d’ajouter un mot de passe sera entre vos mains.

Nous savons tous ce que c’est de partager un ordinateur à l’occasion, ou tout appareil sur lequel un compte Google personnel est utilisé, donc le mot de passe sera particulièrement utile dans certains cas, c’est un mesures de confidentialité et de sécurité nécessaires.

Cette fonctionnalité arrivera dans les prochains mois, d’abord sur les mobiles Pixel, puis sur tous les appareils utilisant Android, selon The Next Web. Bien que pour le moment aucune date précise n’ait été annoncée, seulement qu’elle se produira en 2021.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté publiée dans Google Photos. Par exemple, les vidéos et les images animées qui existent depuis longtemps verront également des options accrues pour éditez et créez du mouvement grâce à Google AI.

Avez-vous remarqué que Google Chrome est plus lent? Pas de panique: nous vous expliquons comment rendre votre navigateur plus rapide et vous pouvez naviguer à pleine vitesse.

Pour oublier le passé, ou simplement vous débarrasser des images dont vous ne voulez plus, ils se développent une fonction capable de cacher certaines personnes ou périodes de temps de l’histoire d’images. C’est une chose curieuse qui sera sûrement controversée, mais peut-être aussi utile dans certaines situations.

Comme tu peux le voir, Google Photos va être beaucoup plus intelligent et complètera le service avec une série de fonctions hautement personnalisable. En tout cas, il n’est pas exclu qu’à l’avenir nous ayons encore plus d’informations à ce sujet.