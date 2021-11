Google Photos améliore l’édition et le HDR pour les abonnés Google One

Quiconque est abonné à Google One et utilise également Google Photos sur iOS a de la chance ! Google a annoncé que ces personnes – combien cela peut-il vraiment être ? – peut désormais profiter de certaines nouvelles fonctionnalités d’édition.

Apparaissant dans le cadre d’une annonce de la communauté Google, cette décision nécessite un appareil iOS exécutant iOS 14 ou une version ultérieure et imite des fonctionnalités similaires déjà disponibles pour les utilisateurs d’Android.

Voici les nouveautés :

Éclairage portrait : modifiez la position et la luminosité de la lumière pour les photos de personnes. Flou : flouter l’arrière-plan de certaines photos de personnes non prises en mode portrait. Mise au point des couleurs : désaturez l’arrière-plan tout en conservant la couleur de premier plan pour les photos de personnes. Suggestions intelligentes : des modifications faciles à utiliser qui s’adaptent au contenu de chaque photo. HDR : améliore la luminosité et le contraste de l’image. Ciel : choisissez parmi plusieurs palettes et ajustez la couleur et le contraste du ciel.